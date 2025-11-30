「這部位骨折」1年內死亡率高達2成！醫教你多吃3營養素有效保骨本

隨著台灣人口迅速邁向高齡化，骨質疏鬆症已經成為僅次於高血壓的第二大慢性病。根據國健署資料與台灣成人骨質疏鬆症防治指引，60歲以上的民眾當中，每六人就有一人罹患骨質疏鬆，其中女性病友佔比高達八成。

什麼是骨質疏鬆？

東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，「骨質疏鬆」是一種骨骼代謝異常的疾病，骨骼基本上它每天都維持在動態平衡的狀態，包括生成還有分解，當骨質疏鬆發生時，骨骼密度會變差，骨質結構上會變得鬆散，若想增加骨密度與骨骼強度，就必須要有充足營養、鈣質及維生素D攝取與規律運動。

年齡與性別是骨質疏鬆不可控因素

骨質疏鬆症是無聲的殺手，大多數的病友在骨折前毫無徵兆。中山醫大附設醫院骨質疏鬆防治中心主任林聖傑表示，造成骨質疏鬆的因素主要可分為兩大類，其中一類是不可控的因素，包含年齡，隨著年齡增長，骨質密度會逐漸減少流失，尤其是在55歲之後。另外，性別也是一個其中的因素，當女生停經之後，骨質密度會快速流失。

高雄秀傳醫院骨科主治醫師王登冠指出，大部分的患者是在不小心跌倒，發生骨折之後，才驚覺自己已經罹患骨質疏鬆症，錯過了提前預防與治療的黃金時機。骨鬆性骨折之後一年當中，將有四成五的人會再次骨折，而且兩次骨折之後的死亡率將大大的提升。

髖部骨折最危險 一年內死亡率高達兩成

成大醫學院家庭醫學部主任吳至行表示，三分之一的女性及五分之一的男性，終其一生將會面臨骨鬆骨折，其中髖骨骨折後，一年內的死亡率可以高達20%，剩下的至少三分之二患者將面臨失能，這將是全家人的沉重負擔。

彰濱秀傳醫院骨科部主治醫師黃俊憲也表示，很多老人家都會遇到這種狀況，尤其是在家裡在廁所門檻絆倒或跌倒，造成手腳或髖部骨折，變成只能臥床，身體狀況經過一次次創傷後，只會越來越差。

高風險族群應積極篩檢 配合長期用藥避免再骨折

吳至行呼籲，如果是高風險族群，應積極接受骨鬆症篩檢，並配合骨折聯合照護服務，接受正確的抗骨鬆藥物的長期持續使用，避免骨折後又再次骨折。林聖傑建議，適當的鈣質攝取，每天1000至1200毫克的鈣，維生素D3則可以幫助鈣質的吸收，每天建議攝取800國際單位，另外充分的蛋白質補充也可以增加肌肉力量，減少骨質疏鬆的可能性。

多攝取鈣質蛋白質 維持運動曬太陽有助骨骼健康

想預防骨質疏鬆問題，黃俊憲呼籲，民眾要多攝取鈣質與蛋白質，讓骨頭生長有原料，盡量多出去曬曬太陽，獲取維生素D，因為骨頭生長不只需要鈣質，如果同時有維生素D，然後一些鎂或是一些其他微量元素的話，骨頭可以長得更好。

專家也提醒，無論是年輕人預防骨質流失、中年族群積極篩檢，或長者進行藥物與營養治療，唯有透過正確衛教、早期介入與持續追蹤，才可以有效延緩骨鬆進展，避免骨折發生。

