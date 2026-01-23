「這部國片」片名太奇異！網喊企業「不排除提告」 取名內幕曝光影迷大驚

四季線上／陳軒泓 報導

電影《啵me之我的青春住了鬼》上映前便引發網友熱烈討論，有影評人挖掘出該片背後驚人的歷史脈絡，原來這不只是一部靈異喜劇，更是對台灣影史的致敬，片中女主角邵雨薇一人分飾兩角的驚人演技在日前首映會上大受好評，她不僅肩負武打和傳統戲曲的橋段，更在情感重頭戲中流露深刻的感染力，被觀眾讚譽為「萬能女鬼！」影迷直呼今年初國片最驚喜的演出非她莫屬。

邵雨薇挑戰「萬能女鬼」演技大噴發（圖／風暴國際提供）

邵雨薇飾演的女鬼陪伴著初孟軒率領的劇團，合力將傳統戲曲改編成現代版歌舞劇〈寶釧〉，為了呈現專業身段，邵雨薇在拍攝前苦練歌仔戲與花槍，她感性表示，實際練習後才發現戲曲身段極為講究，從肩膀寬度到腳底板接觸地面的規則都馬虎不得，絕非靠想像就能做好動作，針對難度極高的花槍，邵雨薇表示：「槍頭要如何出力才可以讓它有甩動的感覺，不是隨便拿兩下就做得出來。」透露自己是透過邏輯性思考來記憶動作的原因與重點，她強調：「腦子記的快跟身體記憶又是兩件事，拍攝期間我一直練習用身體肌肉去熟悉、加強記憶。」

邵雨薇為戲苦練歌仔戲與花槍（圖／風暴國際提供）

不少觀眾對片名中「啵me」兩字感到納悶，甚至有人在社群打趣說：「波蜜公司不排除提告。」但事實上，該片確實由「波蜜果菜汁」所屬公司投資，波蜜果菜汁由陳忠義先生發明，其父親陳澄三先生更是民國 40 至 60 年代台灣影壇與劇界的傳奇先驅，他所創立的「麥寮拱樂社」是台灣戲劇史上地位舉足輕重的演藝集團，跨足歌仔戲、話劇與歌舞劇。他在 1956 年動員拍攝台灣第一部 35mm 台語黑白有聲電影《薛平貴與王寶釧》，更接連推出續集，部部創下票房紀錄，不僅開啟「台灣首個系列電影IP」之先河，更帶動全台歌仔戲電影的跟拍風潮。

《啵me之我的青春住了鬼》上映前就具話題性（圖／風暴國際提供）

