這都要搶？金價瘋漲帶火「保管箱業務」 陸銀行：得排3個月
現貨黃金價格近期急速攀升，報價來到每盎司4,981.309美元，距離5,000美元大關僅一步之遙，帶動大陸民眾對貴重金飾及金條的安全存放需求激增，銀行保管箱業務火爆，預約排到兩三個月後，讓大批網友驚呼「這都要搶？」
據《紅星新聞》報導，大陸金價同步水漲船高，足金飾品單克報價突破1,500元人民幣，部分品牌更達1,548元人民幣，較前一日漲幅超過50元人民幣，刷新歷史紀錄。
隨著金價屢創新高，浙江地區的劉女士表示，家中原有的儲存方式已難以安心，考慮租用銀行保管箱以加強防護。然而，根據實地走訪及電話諮詢，杭州多家銀行保管箱業務目前供不應求，部分銀行甚至出現排隊等候狀況。
《潮新聞》報導指出，杭州地區兩家國有大型銀行所有型號保管箱均已租滿，僅部分股份制銀行及城商行尚有少量空箱。工商銀行杭州高新支行透露，該行400多個保管箱已全數出租，新申請者需等候現有客戶退租。保管箱租金依尺寸不同，最小規格年租金為860元人民幣，稍大規格年租金930元，租期至少一年。辦理業務時須攜帶身分證，並完成指紋認證及協議簽署，銀行會提供兩把專用鑰匙。
中國銀行浙江省分行營業部人員表示，預約名單已排到兩至三個月後，具體租用時間尚無法確定。該行小型保管箱年租金為500元人民幣，中大型保管箱因需求過高已暫停新預約。該行強調不會查驗客戶存放物品，但嚴禁存放違禁品。
目前，杭州地區已有兩家國有銀行暫停新增保管箱租賃服務。建設銀行因場地及設備升級，暫停新辦業務；農業銀行則待舊客戶租約到期後陸續清退相關業務。
招商銀行深圳地區保管箱租賃同樣火爆，據《中國基金報》指出，該行總行營業部開放普通客戶申請，惟8,000多個保管箱已全數租出，另有500至600人排隊，預估以每年20至30個退箱速度計算，候補名單需等候5至6年。《金融時報》報導，招商銀行北京分行營業部目前無空箱可租，小型箱排隊人數超過百人，大型箱自2021年起即出現排隊現象，退租率極低。
蘇商銀行特約研究員高政揚指出，金條等高價值實物的安全存放需求快速上升，直接帶動保管箱租賃市場。一線城市高資產族群集中，需求更加明顯。銀行保管箱業務多定位於維繫高資產客戶，資源規劃有限，導致供給長期呈現靜態發展，難以快速擴充。
延伸閱讀
王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」
賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應
曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」
其他人也在看
《台北股市》李俊緯：台股資金輪動 兩焦點矚目
【時報-台北電】台股延續多頭行情，啟發投顧分析師李俊緯指出，儘管行情維持驚驚漲格局，但大盤目前仍面臨三大潛在風險，投資人須多加提防。本周投組選入精確（3162）、慧友（5484），以及一詮（2486）、新鉅科（3630）、華安（6657）。 本周大環境與前兩周幾乎無明顯差異，整體仍延續既有的多頭節奏。先從美股談起：第一，就長線角度觀察，資金面依舊非常充沛，無論是政策態度、流動性或市場結構，都尚未出現足以動搖多頭趨勢的實質變化。 第二，短線方面，華爾街幾乎是將風險偏好拉到最滿，資金持續追逐高波動、高成長題材。僅在20日因格陵蘭相關議題以及美歐關稅問題浮上檯面，市場一度出現避險情緒，但這樣的波動僅維持不到一個交易日。 隨著美國總統川普談話內容趨於緩和，市場恐慌迅速消散，風險偏好也隨即回流。 整體而言，這次算是一般投資人相當難掌握的TACO交易機會，但即便錯過短暫拉回，也無須過度糾結，至少盤勢已重新回到多頭軌道。 回到台股部分，可關注兩大焦點，第一，「長線保護短線」的健康多頭結構依舊成立，下檔支撐仍然穩固；第二，三箭頭仍是市場交易重心，包含AI基建、記憶體、被動元件，資金在其中輪動。 與AI時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
人幣中間價續寫逾兩年半高，離岸價小幅走貶
MoneyDJ新聞 2026-01-26 12:58:24 新聞中心 發佈綜合港媒報導，今(26)日人民幣兌美元中間價報6.9843，較前一交易日升值86基點，連兩日升值，續創2023年5月17日以來的32個月新高，相較路透社預期偏弱逾550點，為路透社開始預測中間價以來的最大偏弱水準，突顯出中國監管層的態度仍是有保有壓，避免市場預期被進一步激化。 日圓上週五大幅上漲，引發美元被動調整至四個月新低，中國監管層繼續加碼對人民幣單邊預期的過濾。今日人民幣兌美元即期匯率(在岸人民幣，CNY)今早開高63點、報6.9579，升破6.96，盤中維持小幅波動；離岸人民幣(CNH)早盤更一度升至6.9419，之後由升轉貶；截至12:50左右，在岸及離岸價分別暫報6.9556及6.9510。 中金公司外匯團隊指出，目前人民幣面臨的內外部風險相對均衡，人民幣匯率有望繼續保持溫和偏強態勢；關注本週美國聯準會(Fed)議息會議。 中國人民銀行行長潘功勝指出，人行以維護幣值穩定和金融穩定為雙目標，要健全市場化利率形成、調控和傳導機制，進一步暢通由人行政策利率向市場基準利率再到各類金融市場利率的傳導；完善人民幣Moneydj理財網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
《大陸金融》人民幣中間價、在岸價 創逾兩年半高
【時報-台北電】人民幣升勢未止，人民幣兌美元中間價、在岸價26日雙雙再創逾兩年半新高。不過投行摩根士丹利最新報告指出，人民幣大幅升值將壓縮企業利潤率、延長通縮時間，不利於大陸欲實現經濟再平衡的發展。 路透報導，人民幣兌美元中間價26日報6.9843元，較上個交易日升86個基本點，兩連升，續創2023年5月17日以來32個月新高。中間價攀升也激勵即期市場，在岸官價26日收報6.9572元，較上個交易日收升70個基本點，創2023年5月15日以來逾兩年半新高。離岸價26日則在6.95元區間小幅震盪。 交易員分析，近期日圓大幅升值，美元被動調整，其他非美貨幣也紛紛反彈，人民幣的升值節奏仍可控。中間價近兩日升勢有所放大，是否意味官方放手升值還有待觀察，且本周美國聯準會議息決議也將影響市場動態。 此外，近期市場上出現人民幣升值將有助推動大陸經濟再平衡的觀點，對此大摩最新報告則否定此種看法，認為人民幣大幅升值將延長通縮時間、壓縮企業利潤率，並放緩工資增速。強調大陸要實現可持續的再平衡，仍須大規模財政寬鬆以提振消費。 大摩表示，有投資者認為，大陸出口持續強勁背景下，政策可能會推動人民幣走強。不過大摩時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
哭笑不得！她花2萬買鑽戒 沒想到最值錢的是附送的杯子
根據《啄木鳥財經》和《新快報新聞》等陸媒報導，王女士自行秤重後估算，杯身純銀部分約重70至80公克，在2026年1月23日足銀每公克回收價達22.5元人民幣（約新台幣99元）的行情下，該杯的回收價值已接近1,575至1,800元人民幣（約新台幣7,000至8,000元），不僅超過鑽戒現值，更...CTWANT ・ 17 小時前 ・ 2則留言
《大陸金融》陸金銀投資夯 保管箱租罄、銀幣缺貨
【時報-台北電】國際貴金屬行情持續狂飆，大陸金銀價格同步刷新歷史高點，帶動實體投資、金融商品與期貨市場全面升溫。 現貨黃金價格26日首度站上每盎司5,100美元大關，白銀漲勢更為凌厲，現貨價一度衝上108美元之上，2026年初以來短短17個交易日漲幅逾五成，成為市場最火熱的投資標的之一。 綜合陸媒報導，金銀價格急漲，點燃投資與收藏需求。大陸多家銀行指出，近期黃金、白銀實體商品詢問度明顯升高，保管箱租賃業務出現「一箱難求」情況。以部分一線城市大型銀行為例，數千個保管箱已全數出租，候補名單排隊數百人，新客戶恐須等待5至6年才能承租。年費方面，小型保管箱在人民幣（下同）200元至500元區間，大型保管箱則在1,000元至3,000元不等。 相較黃金，單價較低、投資門檻較親民的白銀實體商品更出現缺貨潮。多家銀行App顯示，銀幣、銀條多已售罄，部分僅開放預購，交貨期拉長至一至兩周以上，顯示市場搶購力道強勁。 金融市場同樣反映白銀熱度。國際銀價飆升，帶動相關基金價格暴衝，其中以白銀期貨為主要投資標的基金，場內價格大幅溢價，2026年初以來漲幅已超過七成。儘管基金公司多次示警高溢價風險並啟動臨時停牌時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
《汽車股》怡利電 投信連五買超
【時報-台北電】怡利電（2497）上周五在外資、自營商與投信對作，一開盤股價，開高走低，並跌至平盤以下，震盪整理，盤中雖兩度回攻平盤，但因賣壓沈重，重跌至平盤以下，尾盤雖拉高，股價仍無法站上平盤以上，收53元，下跌0.5元，跌幅0.93％，成交量459張。 外資上周五賣超61張，連二賣，自營商賣超5張，連四賣，但投信買超68張，連五買。因KD指標在中高檔區同步向上走勢，委買63張，高於委賣41張，有利於後市表現。自結2025年度營收44.67億元，年減3.38％。(新聞來源 : 工商時報一劉朱松)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
吳宗憲自嘲沒資格當證婚人！ 爆料Lu典在休息室時喊「拔不出來」
藝人Lulu黃路梓茵和陳漢典今（25）晚在台北文華東方酒店盛大舉辦婚宴，兩人在圈內擁有好人緣，現場賓客眾星雲集，更特別請吳宗憲擔任證婚人。而大家最關心的就是吳宗憲的200萬禮金，讓他笑說大家是來催債，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《傳產》低碳循環接待中心 遠雄房地產實踐永續行動
【時報記者郭鴻慧台北報導】全球邁向淨零轉型的趨勢下，建築與不動產產業被視為關鍵減碳場域之一。遠雄房地產日前舉辦「減碳評估認證頒證儀式暨永續實務論壇」，正式發表並獲得第三方單位認證的「低碳循環接待中心」成果，透過制度導入、跨單位整合與實際執行，回應代銷產業中最具挑戰性的永續議題之一。 遠雄房地產總經理張麗蓉表示，本次成果並非單一專案，而是一段長時間累積的行動歷程。早在2018年，集團即啟動FGN（Far Glory Next）永續願景，並於2021年推動工地再生計畫，逐步將「減廢、低碳」從理念轉化為可執行的行動方案。2024年，遠雄建設在品牌發展書中正式宣示，將朝「最友善地球的建設事業」邁進。遠雄房地產作為目前集團內唯一的代銷體系，選擇從自身角色出發，思考如何承接業主理念，並在實務現場中落地執行。 「接待中心」正是這樣一個關鍵場域。在代銷流程中，接待中心往往建置週期短、耗材高、拆除頻繁，是產業中資源耗用最密集、也最難改變的環節。遠雄房地產因此選擇從這個最困難、卻最具代表性的地方著手，提出「低碳循環接待中心」的具體行動計畫。 該計畫自2024年11月23日正式啟動，邀請政治大學地政學系永續時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陳漢典、Lulu大婚日! 吳宗憲200萬禮金入帳
生活中心／陳佳侖 、陳聖翰 台北報導藝人陳漢典和Lulu，今天在台北文華東方飯店席開70桌宴客，現場賓客星光熠熠，幾乎半個演藝圈都來了，婚宴現場勘比"三金典禮"，而情同家人的綜藝天王吳宗憲曾放話，若兩人結婚要包200萬，今天憲哥也證實200萬禮金已經匯入小倆口的戶頭。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《電機股》恩德 外資買超力挺
【時報-台北電】恩德（1528）近期漲幅過大，遭列為處置股，1月22日～2月4日分盤交易，外資未受影響，連續三個交易日敲進，23日與自營商聯手買超487張，終場上漲0.95元而以28.95元收盤。未來上檔將面臨5日均線30.02元以上賣壓，須價量齊揚，才有機會持續攻堅。 恩德木工機械、工具機及精工機在手訂單合計14、15億元，訂單能見度看到2026年第二季，部分長單到第三季。恩德承租墨西哥廠土地建廠，2025年已投產木工機，巴西廠也擴充木工機產能，受對等關稅影響較小，今年力拚營收成長。(新聞來源 : 工商時報一沈美幸)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台鐵南港站自強號突竄白煙 台鐵：機械故障
[Newtalk新聞] 台鐵125次自強號於今(25)日下午進站至南港站時，突因不明原因冒出白煙，台鐵緊急疏散旅客下車，並協助轉乘。事後台鐵公司回應，是因後部機車鬆韌不良導致，並無人受傷，目前已派員進行檢修。 台鐵125次自強號於今日下午1時許，行經到汐止=南港突傳出機械故障問題，後端車頭車底冒出白煙，台鐵人員啟動應變，疏散全車旅客，無人受傷。 對此，台鐵公司表示，今日125次自強號行經到汐止=南港間，後連機車因鬆軔不良有冒煙情形，當下已緊急臨停南港站進行處理。台鐵指出，該列次南港至台中間停駛，旅客改由165次自強號接駁換乘。165次列車亦增停樹林、桃園、中壢、竹南、苗栗及豐原站，以方便旅客轉乘。至於故障列車則於台中站另行編組特開。 查看原文更多Newtalk新聞報導高雄鼓山新建住宅火警檢出「安全漏洞」 ！工務局：勒令停工並擴大稽查假名人贈書騙財 北市警銀與時間賽跑救3百萬養老金新頭殼 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一年辦7場婚禮！陸姐妹花聯手騙婚「榨乾12男」獲利超2千萬
大陸河南省近日破獲一起騙婚案，姊妺倆長期聯手設局，5年間「假結婚真詐財」致12名男子上當受騙，最扯的是一年內竟連辦7場婚禮，累計騙取金額高達488萬元人民幣（約2245萬元新台幣）。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
「扶龍王」王世堅盛讚賈永婕適參選台北市長 評「知錯能改、修正也快」
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導 美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德昨日完成徒手攀登台北101創舉，國內外媒體高度關注，使台北101成為全球焦點；而台北101董事長賈永婕更在社群平台發文大喊「成功！我要退休了！緊張死了」，許多網友則拱她參選台北市長。對此，民進黨立委王世堅今（26）日被問及此事時表示，盛讚賈永婕確實是很好的人才，且此次同意讓霍諾德攻頂101...匯流新聞網 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
自強號南港站冒煙「全部旅客下車換班次」 台鐵：深致歉忱
台鐵125次自強號今天（25日）行駛到南港站時冒煙，原班次「南港－台中」停駛，另調列車續開「台中－潮州」，故障列車則返回七堵檢修。台鐵公司表示，造成旅客不便，深致歉忱。台鐵公司表示，125次到南港站時，因後連機車E506鬆軔不良冒煙，臨停南港站緊急處理，後續並送返七堵檢查。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
蹲101窗台拍霍諾德遭公審！當事人道歉還原始末 網友送暖「超Q同框照」
針對網友熱議，一位被鏡頭拍到蹲在窗邊拍攝的女子隨後在社群平台Threads發文，親自還原現場情況並表達歉意。她表示，當天是與父親一起到公司，得知主辦單位並未特別禁止室內觀賞與拍攝，才會嘗試碰碰運氣是否能近距離看到霍諾德，於是選擇在窗邊小空間蹲下拍攝，「完全沒有想...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 6則留言
《台北股市》陳立委：IC設計唱主調 台股續戰高
【時報-台北電】回顧上周投資人最關心的美歐緊張關係出現顯著緩解，加上美國眾議院於22日批准總額約1.2兆美元的立法草案，此舉有望消除聯邦政府在1月30日面臨再次關門危機。利多消息掃除短期不確定性，引爆台股多頭情緒。統一投顧分析師陳立委新一輪選入聯發科（2454）、凌群（2453）、雲豹能源（6869）、大亞（1609）、長興（1717）五檔。 台股在上周五展現氣勢，大盤以31,788點跳空紅盤開出，買盤湧入，盤中指數一度衝高至32,042點，刷新台股歷史新高紀錄！終場收在31,961點，大漲215點，漲幅達0.68％。成交量維持在健康水位，顯示這波攻勢並非虛漲。 從技術線型來看，上周五大盤留下一根帶有上下影線的十字線紅K。在創高過程中出現十字線，往往代表多空雙方在高檔區間進行激烈的換手。對於技術派投資人而言，這並非反轉訊號，更像是衝關後的中繼整理。 KD值及RSI指標目前呈現略微向上的多頭排列，顯示短線動能強勁。不過，MACD指標，雖目前仍維持紅柱體，但柱體長度略有縮小跡象。這暗示著指數在站上32,000點大關後，追價力道可能會轉趨謹慎，短線乖離過大可能引發技術性修正。然而，只要指數守時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台海才是美國全球戰略的要害
美國總統川普近期矢言拿下格陵蘭，但《紐約時報》知名專欄作家紀思道24日撰文指出，台海才是真正影響美國全球戰略的要害。他批判川普對毫無國安威脅的格陵蘭主權展現執著，卻對迫在眉睫的台海危機表現冷淡，這種反差正將世界推向危險邊緣。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
紐時：習近平加強整肅共軍 專家指短期內攻台機率降
（中央社台北25日綜合外電報導）中共中央軍委副主席張又俠落馬，紐時指出，這是習近平整肅解放軍菁英以來最驚人的一次行動升級，專家稱習近平需時間培養可信賴的新一代軍官，短期內攻台機率降低。中央社 ・ 1 天前 ・ 20則留言
白銀年漲近140%！陸女3年前買鑽戒贈品銀杯「價值反超」
白銀市場持續火熱，2026年開年以來國際現貨白銀價格開啟狂飆模式，帶動各類銀製品回收價值大幅飆升。大陸四川簡陽王女士因此收獲意外驚喜，3年前購入鑽戒時贈品「足銀保溫杯」，回收價值近2000元人民幣（約9000元新台幣）反超鑽戒。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
《產業》壽司郎台灣開新店型秀3大亮點 首收5％服務費揭關鍵原因
【時報-台北電】迴轉壽司出餐快速、無低消的優勢，成為不少民眾外食聚餐選擇，看準潛在商機龐大，業者持續擴店為新的一年累積更高營收。壽司郎開出微風南山店，首度導入「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」（Digital SushiroVision），並秀出其3大亮點，不過該店要求收取5％清潔服務費也意外掀起話題；藏壽司則在近期首度於高雄林園首間店，試營運限時再享9折。 壽司郎「DIGIRO 壽司郎數位迴轉壽司」有別於傳統壽司迴轉鏈，於座席旁設置寬150公分、高50公分的巨型螢幕，將迴轉壽司邊看邊挑選的逛盤樂趣，透過巨型螢幕重新呈現，顧客不僅能直覺地瀏覽餐點、掌握推薦菜色，更能享受兼具趣味與便利的全新用餐體驗。餐點後將透過座席旁的壽司鏈送達，以確保餐點的新鮮與品質；另外，螢幕上設有飽足進度條，達到滿格時將啟動萌抱壽司小遊戲，並有機會獲小禮物，為用餐體驗增添互動性與娛樂性；該系統也透過數位化整合，可以有效降低資源浪費、提升門市營運效率、優化用餐體驗，並將智慧科技與永續理念緊密結合，使用餐過程更加便利舒適，更兼顧環境友善。 為了提升整體用餐品質，業者表示，微風南山店將安排專人帶位，提供更貼心、順暢的時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言