這都要搶？金價瘋漲帶火「保管箱業務」 陸銀行：得排3個月

現貨黃金價格近期急速攀升，報價來到每盎司4,981.309美元，距離5,000美元大關僅一步之遙，帶動大陸民眾對貴重金飾及金條的安全存放需求激增，銀行保管箱業務火爆，預約排到兩三個月後，讓大批網友驚呼「這都要搶？」

金價瘋漲帶火大陸銀行保管箱業務。（圖／翻攝潮新聞）

據《紅星新聞》報導，大陸金價同步水漲船高，足金飾品單克報價突破1,500元人民幣，部分品牌更達1,548元人民幣，較前一日漲幅超過50元人民幣，刷新歷史紀錄。

隨著金價屢創新高，浙江地區的劉女士表示，家中原有的儲存方式已難以安心，考慮租用銀行保管箱以加強防護。然而，根據實地走訪及電話諮詢，杭州多家銀行保管箱業務目前供不應求，部分銀行甚至出現排隊等候狀況。

廣告 廣告

《潮新聞》報導指出，杭州地區兩家國有大型銀行所有型號保管箱均已租滿，僅部分股份制銀行及城商行尚有少量空箱。工商銀行杭州高新支行透露，該行400多個保管箱已全數出租，新申請者需等候現有客戶退租。保管箱租金依尺寸不同，最小規格年租金為860元人民幣，稍大規格年租金930元，租期至少一年。辦理業務時須攜帶身分證，並完成指紋認證及協議簽署，銀行會提供兩把專用鑰匙。

現貨黃金價格近期來到每盎司4,981.309美元。（示意圖／pexels）

中國銀行浙江省分行營業部人員表示，預約名單已排到兩至三個月後，具體租用時間尚無法確定。該行小型保管箱年租金為500元人民幣，中大型保管箱因需求過高已暫停新預約。該行強調不會查驗客戶存放物品，但嚴禁存放違禁品。

目前，杭州地區已有兩家國有銀行暫停新增保管箱租賃服務。建設銀行因場地及設備升級，暫停新辦業務；農業銀行則待舊客戶租約到期後陸續清退相關業務。

招商銀行深圳地區保管箱租賃同樣火爆，據《中國基金報》指出，該行總行營業部開放普通客戶申請，惟8,000多個保管箱已全數租出，另有500至600人排隊，預估以每年20至30個退箱速度計算，候補名單需等候5至6年。《金融時報》報導，招商銀行北京分行營業部目前無空箱可租，小型箱排隊人數超過百人，大型箱自2021年起即出現排隊現象，退租率極低。

蘇商銀行特約研究員高政揚指出，金條等高價值實物的安全存放需求快速上升，直接帶動保管箱租賃市場。一線城市高資產族群集中，需求更加明顯。銀行保管箱業務多定位於維繫高資產客戶，資源規劃有限，導致供給長期呈現靜態發展，難以快速擴充。

延伸閱讀

王世堅打臉卓榮泰、蕭美琴！ 「沒人會稱法國凱旋門」

賈永婕三度致謝蔣萬安 粉專曝青鳥集體崩潰奇妙反應

曝霍諾德攀101延期內幕 賈永婕謝蔣萬安、陳世凱與「神奇鳳梨」