這醫院年終看「告五人」？年終獎金多少？院方低調回應

〔記者張聰秋／彰化報導〕網路社群平台「Threads」有脆友瘋狂討論，近萬名員工的彰基醫學中心，今年不惜砸下重金，年終邀請大咖名星辦演唱會，包括告五人、宇宙人、大支、鍾綺、Tizzy Bac、陳芳語、董事長樂團、拍謝少年、鼓鼓呂思緯、麋先生、董事長樂團、TRASH、拍謝少年等人，多數脆友都覺得不可能，因為這些大咖陣容耗費鉅資，太誇張了，傳聞掀起熱議。

對此，院方今(29)天低調證實，的確將於12月23、24、26這三天(跳過25日耶誕節)舉辦歲末演唱會，將醫院變成三天三夜的Live House，卡司橫跨嘻哈、搖滾、抒情到舞曲，希望幫員工把壓力留在今年，把勇氣跟愛通通帶進新的一年。

院方表示，3天卡司全主秀，待正式簽約以後就會公布。活動由彰基總院長陳穆寬命名為「第一屆 Healing Harmony 彰基醫護音樂節」，向醫護人員說一聲辛苦了，這幾晚請您們盡情抒發情緒好好當觀眾。

陳穆寬也說，過去幾年，醫療體系承受疫情、高齡化、少子化、人力流失等多重壓力，第一線醫護長期處於要挽救病人生命的高壓環境之下，顧及病人與家屬情緒，卻很少有時間照顧自己，音樂節的發想，就是希望有一個場合，可以正式對同仁說一句：「辛苦了，謝謝您們撐住台灣醫療！」

陳穆寬進一步指出，感謝總統賴清德上任後大力投資全民健康，並支持醫事人員加薪與改善待遇，彰基也會更加重視並且照顧員工，除了替員工加薪以外，音樂節就是實際照顧醫護身心的創舉。

演唱會細節仍籌劃中，不少院內醫護口耳相傳，王姓護理師說，平常就愛聽團，最期待董事長樂團和拍謝少年。林姓醫療人員也表示自己是告五人鐵粉，希望能抽到入場券，「就算沒中也要在場外聽，聽說用聽診器會更清楚！」還有人已在打探明星會從哪裡上下車，準備追星。

許多人期待都花這麼多錢辦演唱會，今年年終獎金會不會再創129年新高，超越去年的3.3個月？畢竟前院長時期，曾領過年終0.6個月的慘況，對此，院方強調，尚未核算數字，精算確認再公布。

正在蓋天橋的彰基，今年邁入129週年了，歲末年終，院方下個月將首度舉辦Healing Harmony 彰基醫護音樂節，犒賞員工。(記者張聰秋攝)

