這醫院開「時薪1450元」急徵才！醫嘆1關鍵：難徵到人

生活中心／游舒婷報導

台灣離島的醫療資源、人力比起本島又更加吃緊，近日一篇澎湖三總急診徵才的文章引發醫界討論，徵才文號召醫師利用休假時間支援，每12小時支給13392元至17400元，換算時薪1116元至1450元，讓醫界人士直言，這薪水太低，要找到人相當困難。

三軍總醫院澎湖分院急診人力吃緊，開出的薪水卻低到引發醫界討論。（圖／資料照）

三軍總醫院澎湖分院醫師吳聲政日前發文，指出三總澎湖分院急診人力緊張，他在文中喊話部隊醫官、醫院醫師利用休假支援，一起守護離島第一線，因為飛機班次因素，可安排6至12小時班。

廣告 廣告

未料這篇徵才文，因為給付薪水太低，引發醫界討論，根據吳聲政的貼文，支援時數6至12小時，給付金額每12小時支給13392元至17400元，換算時薪是1116元至1450元，讓不少人看了直言太少，「這個薪資比本島急診低很多，加油吧…」、「開兩倍薪水都沒人要去，也太少了」、「這個薪水看起來你們根本不缺人，刪了吧哥」、「比在本島非六都的急診還低，很難徵到人」。

對此，胸腔科醫師蘇一峰也發文指出，澎湖離島的急診醫師要第一線面對島上的疑難雜症、從台灣特地跑去離島，時薪卻是1110到1450，而在台灣兒科ICU值班時薪也是900元。蘇一峰直言，這就是他常說醫療崩壞的核心問題：「政府對醫療的投資太少了！」

對此，吳聲政則表示：「公立醫院有支給規定限制，這部分要持續努力突破；澎湖三總屬於地區醫院，強度比醫學中心低一點。」回應外界對於薪水太低的討論。

更多三立新聞網報導

上完廁所記得檢查！大便出現2症狀小心 營養師點7警訊：恐罹癌

她天天嗑便當長息肉！2習慣沒改切了又復發 醫警告：恐變癌

打呼太大聲恐是1疾病 醫：不治療恐增加猝死風險

非經期出血小心！醫曝4警訊快檢查：恐是子宮肌瘤

