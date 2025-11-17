這醬料放常溫「恐生一級致癌物」 小心肝硬化跟著爆發

生活中心／倪譽瑋報導

醬料保存要注意！嘉義大林慈濟醫院肝膽腸胃科李翔豐醫師分享，曾有主婦因長期食用保存不良的芝麻醬，最後肝功能出現異常，在改善保存習慣後，肝便恢復了。醫師判斷肝功能惡化的元凶是黃麴毒素（Aflatoxin），它被國際認證是一級致癌物，其中以黃麴毒素B1毒性最強且常見，長期攝取可能導致肝硬化、肝癌等病，較容易被汙染的食物有堅果、穀類製品，如花生醬、玉米粉等。

芝麻醬放常溫數月 醫：小心黃麴毒素慢性傷肝

廣告 廣告

據《常春月刊》報導，李翔豐醫師分享病例，一名家庭主婦有輕微的肝功能異常、症狀持續了許久，但一直檢查不出原因。後來發現婦人常吃芝麻醬拌麵，但醬料都一口氣買很多，且放在常溫保存數月，李翔豐懷疑肝的問題是芝麻醬造成的，提醒她應調整保存方式。婦人改善習慣後，肝功能指數逐漸恢復。

李翔豐指出，害婦人肝功能異常的元凶應是「黃麴毒素」，台灣氣候溼熱，芝麻醬容易受到汙染，加上婦人的保存習慣不佳，雖然攝取劑量低，但長期下來會對肝臟造成慢性損傷。李翔豐建議，芝麻醬開封後應儘速食用完畢，除不應常溫保存外，在冰箱也不宜放太久，當醬料出現異味或發霉，建議立即丟棄別再食用。

B1最毒恐害肝硬化 防一級致癌物從「保存」做起

先前行政院食品安全辦公室曾說明，黃麴毒素主要由黃麴黴菌（Aspergillus flavus）產生，該黴菌普遍存在於自然環境中，溫度與濕度適合，就容易滋生、大量產出毒素，常污染油脂含量高、容易吸濕的植物性食品，例如上述提到的芝麻醬，或是花生及其製品（如花生醬）、玉米及其加工品（如乾燥玉米、玉米粉）等。

其中黃麴毒素B1毒性最強且常見，長期攝取可能導致肝硬化、肝癌等疾病，世界衛生組織國際癌症研究機構（IARC）也將其列為一級致癌物。要避免攝入毒素，建議吃花生、堅果等食品前先檢查，出現發霉、變色、異味就不能再吃；另外，芝麻、花生醬等堅果食品建議「少量多次購買」以避免長期囤積，開封後應儘快用完，並定期檢查保存狀況。

更多三立新聞網報導

它曾是皇帝專用「長壽菜」 如今市場就買得到！抗癌又護眼

可領普發1萬的ATM在哪？用LINE一搜就找出 使用方法看這

「這癌症」台男罹患率第三！年奪近1900條人命 骨頭痛小心了

全球最富裕城市排名！東京拿下冠軍 台灣5城市上榜「台北奪25」

