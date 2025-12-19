「這金屬」暴漲跑贏黃金！ 回收業者曝 : 筷子、湯匙變黑馬





當市場焦點仍放在屢創高點的金價時，另一種貴金屬卻悄悄跑得更快。根據日媒報導指出，在黃金價格持續走高之際，白銀的漲勢反而更加凌厲，甚至讓不少民眾開始重新審視家中那些過去被忽略的金屬物品。

根據日本市場數據，黃金每公克零售價在過去一年約上漲1.6倍，但白銀同期的表現更為驚人，零售價格已放大至約2.2倍。相關專家指出，白銀價格快速上揚，使得原本不起眼的家庭用品，也意外成為潛在資產。

▼黃金每公克零售價在過去一年約上漲1.6倍。（示意圖／翻攝photoAC）

廣告 廣告

隨著行情發酵，日本各地的貴金屬回收通路明顯感受到變化。回收業者透露，近期因為整理家中雜物、斷捨離而前來鑑定的民眾明顯增加，其中銀製湯匙、筷子、餐具與盤子等物品的數量特別多，不少人是在詢價後才驚覺，這些多年未用的物件竟然搭上了白銀行情。

日媒也提醒，部分外觀看似金色的飾品或器皿，並不一定只是單純鍍金，有可能本體材質其實是白銀。初步辨識方式之一，是利用磁鐵測試是否會被吸附；若沒有反應，材質就有可能是銀，當然也可能是黃銅，因此仍建議交由專業人員鑑定，以免誤判。

至於白銀為何能在今年跑贏黃金，美國媒體分析指出，白銀已於去年11月被美國地質調查局列入「關鍵礦產」清單，顯示其在經濟與產業鏈中的重要性，同時也凸顯供應可能中斷的風險。此外，美國可能對白銀徵收關稅，加上全球主要白銀交易中心倫敦在2025年初就傳出供應趨緊，這些因素都成為推升銀價的重要動能。

另一方面，黃金後市仍受到市場看好。根據《路透》引述高盛最新分析指出，在基本情境假設下，金價到2026年12月仍有約14%的上行空間，目標價上看每盎司4900美元。若私人投資人進一步加大資產分散配置、提高黃金比重，金價仍存在持續走高的可能性。

（封面示意圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



漲60%還不夠？ 世界黃金協會：明年再飆30%

黃金還能這樣玩！ 有錢人靠「這招」在家收息躺著賺

金價漲「金店」倒！陸各地黃金街冷清閉店