這鍋太犯規！台北頂級壽喜燒端出A5和牛、爆量鮭魚卵海膽丼、松露龍蝦，打造奢華饗宴

（圖／業者提供）

在城市的喧囂之中，「橋山·壽喜燒」以一鍋濃郁醬香，悄悄點燃屬於日式職人料理的溫度。源自東京人形町的百年壽喜燒傳承，將關西的濃厚甜韻與關東的細膩柔和融為一體，透過日本A5和牛的細緻油花，呈現跨越時代的風味記憶。

隱身台北大安的「橋山·壽喜燒」自2024年開幕以來即成為隱藏版預約名店。純白清水模與木格柵門面營造濃厚日式街巷感，踏著碎石小徑進入店內，柔和光線襯著竹影，讓人彷彿瞬間走進東京街巷。店鋪以「靜與距」為理念，寬敞桌距、獨立包廂與沉穩木質調創造沉浸式用餐氛圍。全預約制搭配專人桌邊料理，從火候、醬汁、煮肉節奏到最後一口滑蛋蓋飯，都以職人方式呈現。

餐點序曲以兩道前菜開場。「紀州梅愛玉干貝」結合水雲醋、鮭魚卵與炙燒生食級干貝，酸香清爽；「鮭魚卵豆腐」則以芙蓉豆腐的綿密，搭佐蘋果丁與鮭魚卵，堆疊出細緻口感。想更奢侈的饕客，可加價升級「雲丹干貝柿種魚子醬」，頂級日本雲丹、干貝與魚子醬在舌尖迸出濃厚海味，是必點的極致享受。

「松銘柄牛」油花分布均勻，玫瑰色澤超誘人。（圖／業者提供）

主角壽喜燒則承襲東京老舖技法，先在鑄鐵鍋上以牛油與三溫糖炒糖，焦香氣在空間中擴散，再將牛肉輕煎至香氣堆疊。倒入店家以日式小豆島醬油調製的壽喜燒醬汁，味道濃而不膩。店家更以自製昆布水代替清水，讓湯底風味更顯深邃。

牛肉選用「松銘柄牛」，來自米澤、宮崎、近江等產地的日本A5熟齡牛，具有細緻油花、紅潤肉色與柔嫩口感。職人桌邊現打雞蛋，金黃蛋液搭著牛肉一同入口，醬香、蛋香與脂香三者交織，形成最經典的壽喜燒風味。

套餐「綜合菜盤」選用日本大蔥、蒟蒻絲與日本鱈寶等食材，蔬菜以預先汆燙方式保留鮮甜。飯食部分的「京都日式滑蛋蓋飯」更是讓人難忘，滑蛋如雲朵般覆蓋米飯，濃郁又柔潤。

傳承東京百年名店的「橋山·壽喜燒」以頂級和牛擄獲饕客的心。（圖／業者提供）

店家同步推出多款限定加價品。以奶油、大蔥燒烤的「松露香焰龍蝦」層次豐富、香氣四溢；人氣「月見牛舌飯」採牛舌根部位，搭配干貝、乾酪與生食級蛋黃，濃郁誘人。秋冬限定的「爆量極上雲丹丼」更是視覺焦點！特製醋飯鋪滿鮭魚卵，專人桌邊海膽秀豪邁堆疊日本海膽，視覺、味覺一次滿足。

甜點以「銅鑼燒」與「伯爵紅茶巴斯克蛋糕」收尾，濃郁起司香融合炙燒上白糖的香氣，搭配鐵觀音或抹茶，溫柔去油膩。從前菜、壽喜燒到甜點，「橋山·壽喜燒」以細膩職人精神打造一段完整的日式美食旅程，讓每位客人從視覺到味覺都沉醉於這場極致饗宴中。

限定版「松露香焰龍蝦」、「爆量極上雲丹丼」。（圖／業者提供）

另外，中式火鍋品牌 「撈王鍋物料理」，近日正式進駐新莊宏匯廣場。店家最具代表性的「撈王三寶」——粵式胡椒豬肚雞煲、雙臘煲仔飯與馬蹄竹蔗水，是品牌凝聚煲煮工藝的經典代表。「胡椒豬肚雞煲」以金華火腿與南風肉提鮮、豬肚彈牙，雞肉嫩滑、湯頭濃郁；「雙臘煲仔飯」透過砂鍋燜煮與高粱點火儀式，鎖住臘味油脂香氣，每一口米飯都裹著肉香酒香；「馬蹄竹蔗水」充分熬煮釋放食材的清甜，帶來從喉間到心頭的舒暢清新。

同步推出全新飲品系列，包含四款以嚴選茶葉為基底的純茶飲品——暮霧紅茶、茉莉綠茶、桂花烏龍、柚子青茶，結合薄荷、桂花、柚香與檸檬等天然花果香氣，帶出優雅清爽的韻味。另外還有融入果香與琴酒、清酒香氣的「特色風味茶酒」微醺莓香暮霧紅、微醺桂香白桃烏龍，在紅茶與烏龍的基底中注入細緻酒韻，香氣更馥郁迷人。新莊宏匯店更引進100%柳丁原汁、檸香芒樂兩款人氣果汁飲品，嚴選當季水果現打，呈現最自然的酸甜比例與香氣。

撈王鍋物料理於近日正式進駐新莊宏匯廣場，鎖定都會家庭與上班族客群，打造兼具品味與溫度的用餐新地標。（圖／業者提供）

※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒

