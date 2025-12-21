這鍋連長輩都點頭！台中炭火酸菜白肉鍋，必加爆量酸白菜，最後一定要點紅豆沙鍋餅當Ending

台中｜驛站房東北酸白菜火鍋 五權店

最近天氣還是好冷非常適合吃鍋，剛好長輩來台中玩的時候指定想吃酸菜白肉鍋，爬文後決定一起來吃這家評價很不錯的▸驛站房東北酸白菜火鍋◂啦！目前驛站房在台中有二家分店，總店在柳川東路上，我們則是來google評價比較高的五權店嚐鮮囉。

驛站房東北酸白菜火鍋五權店在五權路後端靠近柳川西路這邊，其實距離總店沒有很遠大約五分鐘車程而已耶，應該是為了分散總店人潮所以也在附近開一家這樣吧。

是說小吠第一次爬文看店名是看成『驛站房東』，想說這店名太微妙了吧？後面的〝東北酸白菜火鍋〞直接眼殘沒連在一起看是發生什麼事

驛站房五權店的用餐環境就是走一個乾淨親民路線，沒有過多裝潢，座位數算挺多的。

外頭以四人方桌為主並夾雜幾張圓桌，另外也有比較適合多人聚餐的包廂座位。

MENU

除了單點也有提供套餐選擇，套餐價位還算蠻親切，不過好像都在吃餅類和餃類，肉品蔬菜要另外點，所以我們四個人是直接單點想吃的品項。

店內有提共吃酸白菜火鍋的沾醬比例，我們有照著調來試試。

建議如果不愛韭菜味的話，韭菜花的量可以加得再少一點，不然加太多覺得味道有點搶哦～

手工燕丸／手工川丸子／香菇丸／水晶餃

店家把丸類都幫我們放在一起啦～

丸類裡比較特別的是燕丸，裡頭有加荸薺吃的到脆脆的口感。

白蝦

一份有10隻，份量算多哦～

搭配的蔬菜我們也點了幾樣～

高麗菜

金針菇 ／山茼蒿

等了一陣子，主角酸白菜火鍋終於上桌啦！驛站房用的是這種導熱快又保溫的煙囪銅火鍋，加熱來源是炭火哦。

酸菜鍋上桌時裡頭已經有基本的鍋料，有酸白菜、豬五花、丸子、豆皮和凍豆腐等等，沸騰後整個煙霧瀰漫～

酸白菜湯頭溫順但酸度對怕酸的小吠來說算是蠻酸的，不過不是嗆人的酸可以安心服用，同桌長輩都有喜歡湯頭的部份，鍋裡的酸白菜給得也很多。

酸白菜湯和豬五花就是很對味。

牛肉捲餅

捲餅裡沒有加太多甜麵醬，整體吃起來口味偏清爽。

梅花豬肉片

梅花豬口感也不錯，沾了特調醬汁之後巨下飯啊！

牛板腱肉片

過年期間大魚大肉吃太多，還是要點個偏瘦的板腱均衡一下

，只要掌握好涮肉的時間也是挺嫩口。

紅豆沙鍋餅

最後一定一定要記得點上這道紅豆沙鍋餅！乾煎餅皮非常的香，上面加了很多黑芝麻更是增添入口後的香氣，紅豆餡分量適中甜度也不會太甜，算是微甜的口味，做為甜點當結尾真的好好吃哦！

以上餐點是四個人一起享用，覺得這頓吃下來還挺有飽足感而且口味上都還不錯，重點是長輩覺得好吃也吃得開心，做晚輩的我們就放心啦！當天現場看到也幾乎都是家庭客前來聚餐，是家很適合一家大小前來用餐的酸白菜火鍋唷～喜歡酸菜白肉鍋的捧油們不妨一試囉！

驛站房東北酸白菜火鍋 五權店

地址：台中市西區五權路1-139號

電話：04-2376 9668

營業時間：11:00-14:00；17:00-21:30（週二公休）

FB：https://www.facebook.com/yizhanhouse

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘