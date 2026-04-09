這間國賓影城突宣布5/4熄燈！停業原因曝光：感謝12年來支持
生活中心／朱祖儀報導
又一間國賓影城熄燈！國賓影城近日宣布，金門國賓影城因租約到期，僅服務至今年5月4日，結束12年經營，很感謝大家一路以來的支持。不少民眾難過表示，「珍重再見！」
國賓影城在臉書公告，金門國賓影城因租約到期，將在5月4日打烊後結束營業，並感傷表示，從2014年走到2026年，一路走過12年的歲月，這裡有許多屬於電影、屬於生活、屬於彼此的回憶，「如今，我們即將說再見。謝謝每一位曾經來過的你，謝謝你讓金門國賓影城，不只是一間影城。」
國賓影城也說，為保障會員及票券顧客權益，國賓會員權益全台適用，會員亦可至其他據點使用，若想辦理退費，可在5月4日前至金門會員服務櫃台辦理，或於其他時間至全台國賓影城據點辦理。若持有電影優待票，也可到全台各據點使用，或在各據點依票券面額辦理退費。
不少人不捨表示，「幸好還來得去踩點，感謝金門國賓」、「太難過」、「珍重再見」、「希望金獅影城可以撐下去」、「居然！十年前在金門當兵時，很愛穿軍服跟學弟們去國賓看電影享受。」
國賓影城5年關4間
自從2021年以來，國賓影城已關閉4個據點，包括台中總太國賓影城、台北微風國賓影城、台南國賓影城一館、台南國賓影城二館，多因為租約到期而熄燈。台中總太國賓影城當初斥資3億元打造，但仍在開幕1年後受到疫情衝擊，暫停營業至今。
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