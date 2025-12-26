這間米干很有個性！姐妹火燒豬腳週末限定營業，異域故事館旁的隱藏版美味

桃園平鎮｜姐妹火燒豬腳米干

在桃園的平鎮與中壢交界的忠貞新村，這裡飄散著全台灣最濃郁的異域香氣。數不清的米干店在這裡百家爭鳴，每一家都有自己的獨門秘方，這次來到這家一間非常有個性的店家，一週僅營業兩天，週未限定版的「姐妹火燒豬腳米干」，不在最熱鬧的市場中心，也沒有顯眼的招牌，就在異域故事館的後方，旁邊就有停車場，開車來也很方便。

桃園平鎮｜姐妹火燒豬腳米干

交通資訊

自行開車/騎車：

從龍岡圓環方向，沿龍東路往平鎮方向行駛約5分鐘可見，附近有停車場，平日較容易找到車位，騎車可以停在店門口。

大眾交通：

可從中壢火車站附近搭乘桃園客運112南或5008經龍岡線，在「忠貞」站下車，步行約5分鐘。

桃園平鎮｜姐妹火燒豬腳米干

老闆娘堅持使用傳統工法，豬腳必須經過火烤處理皮毛與表皮，增添焦香並去除油膩感，再經過長時間燉煮，也成為大家喜歡的美食。

店內也有當天現做的碗豆粉，如果喜歡異國風味的小吃，也可以試試看喔~

菜單/MENU

姐妹火燒豬腳米干的菜單不複雜，但每道都頗具特色，和其他家米干較不同的是多了招牌火燒豬腳，想吃得豐盛些可以點。

泡菜自取｜免費享用

「姐妹火燒豬腳米干」的店面不大，裝潢走的是台灣傳統小吃店的樸實風格。

以前在忠貞吃米干通常會有自取泡菜可以無限享用，現在幾乎都只有供應一碟，雖然我還是只有吃一碟，還是覺得很棒。

泡菜醃得相當入味，微微的辣度口感特別香，搭配著米干一起享用很好吃。

辣椒也是真的有辣的那種辣椒油，搭配米干真的特別香，如果不太敢吃辣的朋友可以試著點一滴，味道更香更有層次，將湯頭的層次提升到另一個境界。

米干、米線、粑粑絲，這是雲南料理的三大麵食，口感各異，

原本想要點米干和粑粑絲，但粑粑絲正好售完，豬肝也售完，我們就點了肉蛋米干和火燒豬腳米線，

再搭配紫米粑粑當成甜食，就是很棒的一餐；鄰桌熟客則是很推薦月亮蝦餅，一桌點了三份就知道有多愛了…

米干的份量真的很大一碗，端上桌時還真有些驚嚇，幸好我們是早午餐一起享用，不然很難吃得完呀…

火燒豬腳米線150元

這碗麵一上桌，視覺衝擊力十足。不同於坊間常見的滷豬腳那種深醬油色，這裡的湯頭呈現濃郁的琥珀色，豬腳皮則帶著獨特的火燒色澤。

豬腳火燒讓豬皮緊縮，久燉後才能達到皮Q肉嫩，而非軟爛糊口的境界，給的份量也不少，大約有三大塊。

米線的口感滑順細緻，能夠吸附滿滿的湯汁，一口麵、一口肉，再喝一口湯，滑溜的米線與紮實的豬腳搭配的剛剛好。

肉蛋米干80元加蛋包

因為想要兩種蛋都吃到，所以選擇了原本的蛋花之外再另外加一顆蛋包，可以一次滿足!

裡面的肉片醃漬入味，柔嫩度剛好，搭配著蛋花一起享用剛剛好。

米干是由純米漿蒸熟後切成的寬麵條，姐妹的米干厚薄適中，吃起來口感軟糯綿密，帶著淡淡的米香。

用筷子輕輕劃破蛋黃，金黃色的蛋液緩緩流出，融入熱騰騰的湯頭中，瞬間讓湯頭變得更加濃稠奶香，也是我最愛的吃法。

紫米粑粑50元

吃完鹹食，當然要來點甜點收尾，紫米粑粑是雲南少數民族的傳統點心，

看起來像是黑色的炸年糕。剛炸上桌時熱氣騰騰，散發著紫米特有的穀物香氣，

沾煉乳吃外熱內軟、外酥內糯的口感真的很好吃。

其實我一開始以為這只是一般的雲緬麵食，沒想到吃下去完全超出預期，米干米線口感出色，這裡的豬腳米線，也是一大特色，帶有焦香的Q彈豬皮是喜歡豬腳的朋友會喜歡的口味，我則是喜歡紫米粑粑那酥脆的口感，價格也不貴，平實卻能吃得飽滿的一餐。

姐妹火燒豬腳米干

地址： 324桃園市平鎮區貿東路45號

營業時間： 週六、日：07:00–14:00

電話號碼： 0976-167 578

文章來源：VIVIYU小世界