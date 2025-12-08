這間迷你宅寫了你的名字!14.5坪新成屋以北歐風為題，不只設計超美還擁有海量收納
編輯 Jessie Chang |圖片提供 逸硯室內設計
小編帶你看好宅
這間位於台北市的北歐風住宅，室內坪數僅14.5坪，主要為女屋主一人獨居。為讓小宅坪效全然發揮，選擇與逸硯室內設計攜手合作裝修。柔和的色彩搭、豐富精緻的異材質拼接與海量收納，這間迷你宅不只美觀好看，還寫了女屋主的名字!
推開大門，開放式格局所創造的開闊感迎面而來，玄關廊道兩側沿著樑下規畫收納，淺色木質與白的搭配，交織清爽的北歐感。再往內走，動線自然分流，客廳電視主牆設計以白色石紋跳色，在柔潤的北歐中，點綴一抹精緻表情，側邊餘白則結合女屋主期望的展示機能，透過玻璃櫃達到防墜與防塵的效果。沙發背牆則選用奶茶色鋪陳，營造溫煦氛圍，再輔以側邊的小吧台設計，讓生活儀式感悄然升級。廚房空間將電器櫃外推，並透過長虹玻璃拉門分隔，使用動線流暢，也避免油煙疑慮。
主臥室入口透過隱藏門設計調和於電視牆立面中，並採用自動回歸鉸鏈，提升進出的便利性。內部設計選擇留於純粹，僅保留舒眠與基礎的衣物收納機能，床尾櫃體採用頂天立地設計，虛實相間的規劃，整合收納、一日衣櫃與展示櫃，而白色門片與木質紋理則與大空間色彩呼應，呈現歷久彌新的溫煦質感。
小編的最愛
由於天花需整合各式管線，往往容易壓縮高度。設計師將降板區域安排在玄關櫃體上方與臥室窗簾盒位置，不僅維持了空間的挑高感，也巧妙利用畸零處創造收納機能。再結合設計師精心規劃的儲藏室，坪數迷你但機能絕對超乎想像的完美。
逸硯室內設計／逸硯設計團隊
地址：新竹縣竹北市六家一路一段105號
Email：service@ideas-design.com.tw
網站：https://www.ideas-design.com.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
綠意入室 打造度假舒心宅│16坪
為喜好度假風格的屋主擘劃居宅，御品室內裝修特別用柚木皮板打造類似氛圍，打造出度假風格的空間，賦予居者放鬆和舒適。幸福空間 ・ 1 天前 ・ 發起對話
古典演繹淨質雅寓│27坪
精準利用坪效，打造3房收納與美學兼具的歐式奢華古典居宅。幸福空間 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 31
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 15 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 214
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 321
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 18 小時前 ・ 379
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 37
柯志恩評賴瑞隆兒子霸凌案「選舉不應扯家人」 但高雄有機會變天
民進黨有意參選高雄市長的立委賴瑞隆，因兒子霸凌案落淚致歉，國民黨戰將柯志恩今（8信傳媒 ・ 1 小時前 ・ 43
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 6
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 6
小煜離婚！結束與護理師妻4年婚姻 證實9月已「和平告別」
【緯來新聞網】藝人楊奇煜（小煜）於今（8日）稍早透過社群，證實已與結縭四年的護理師妻子言言結束婚姻關緯來新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 351
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 19
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 23
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 9 小時前 ・ 15
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 14 小時前 ・ 3