這間迷你宅寫了你的名字!14.5坪新成屋以北歐風為題，不只設計超美還擁有海量收納

這間位於台北市的北歐風住宅，室內坪數僅14.5坪，主要為女屋主一人獨居。為讓小宅坪效全然發揮，選擇與逸硯室內設計攜手合作裝修。柔和的色彩搭、豐富精緻的異材質拼接與海量收納，這間迷你宅不只美觀好看，還寫了女屋主的名字!



推開大門，開放式格局所創造的開闊感迎面而來，玄關廊道兩側沿著樑下規畫收納，淺色木質與白的搭配，交織清爽的北歐感。再往內走，動線自然分流，客廳電視主牆設計以白色石紋跳色，在柔潤的北歐中，點綴一抹精緻表情，側邊餘白則結合女屋主期望的展示機能，透過玻璃櫃達到防墜與防塵的效果。沙發背牆則選用奶茶色鋪陳，營造溫煦氛圍，再輔以側邊的小吧台設計，讓生活儀式感悄然升級。廚房空間將電器櫃外推，並透過長虹玻璃拉門分隔，使用動線流暢，也避免油煙疑慮。



主臥室入口透過隱藏門設計調和於電視牆立面中，並採用自動回歸鉸鏈，提升進出的便利性。內部設計選擇留於純粹，僅保留舒眠與基礎的衣物收納機能，床尾櫃體採用頂天立地設計，虛實相間的規劃，整合收納、一日衣櫃與展示櫃，而白色門片與木質紋理則與大空間色彩呼應，呈現歷久彌新的溫煦質感。



由於天花需整合各式管線，往往容易壓縮高度。設計師將降板區域安排在玄關櫃體上方與臥室窗簾盒位置，不僅維持了空間的挑高感，也巧妙利用畸零處創造收納機能。再結合設計師精心規劃的儲藏室，坪數迷你但機能絕對超乎想像的完美。

