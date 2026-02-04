「這阮阿瓔啊！」鳳梨祝福、老同學力挺 楊瓊瓔梧棲掃街凍蒜聲不斷

立委楊瓊瓔到梧棲市場拜票受到攤商熱烈歡迎。





國民黨台中市長初選參選人、立委楊瓊瓔今（4）日一早行程滿檔，清晨即率服務團隊深入梧棲第一市場懇託拜票，隨後接連出席梧棲區、神岡區農會農民節相關活動，中午再趕赴北屯四張犁三官堂平安福宴，半天連跑4個行程，展現勤走基層、緊貼民意的行動力，為爭取市民支持全力衝刺。

攤商致贈粽子祝福楊瓊瓔包中。

楊瓊瓔一到梧棲，彷彿「回到娘家」。一下車，市場水果攤老闆就熱情送上一顆鳳梨祝福「好彩頭」，沿途不時遇到老同學、同學的姐姐與熟識鄉親，紛紛上前寒暄打氣，直說「一定會全力支持」。掃街過程中，攤商此起彼落高喊「當選！當選！」，讓整個市場充滿濃濃人情味與熱烈氣氛。

楊瓊瓔遇到熟識鄉親，逐一寒暄問候。

清晨8點半不到，梧棲第一市場已人聲鼎沸。楊瓊瓔一步一腳印走訪市場攤位，向攤商與採買的婆婆媽媽親切問候、握手寒暄，不少人一看到她，立刻笑著招呼：「這阮阿瓔啊！」也有人主動拉著她聊天、反映生活大小事，楊瓊瓔都耐心傾聽、逐一回應。

市場攤商鼓勵楊瓊瓔「一定會全力支持」。

對楊瓊瓔而言，梧棲市場不只是掃街拜票的地點，更承載著深厚的情感記憶。她表示，梧棲是她出生、成長的地方，從小就跟著父母在市場擺攤，「市場是我生命的一部分，也是我學會什麼叫做『民意第一』的地方。」

針對媒體關心國民黨台中市長人選二次協調是否已有進度，楊瓊瓔受訪時表示，她相信黨中央一定有足夠的智慧與公平的制度，能在合適的節奏下，讓目前的不確定告一段落，讓團結自然成形；「一切還是回到黨的制度，我們尊重制度，也願意接受制度的檢驗。」

對於賴清德總統拋出「前進國際」與「二次西進」讓國人選擇的說法，楊瓊瓔則指出，大家最關心的其實是「和平」與「繁榮」。她強調，不希望看到選邊站所帶來的對立與衝突，而是希望左右逢源，在國際上交朋友、在區域中維持穩定，這才是中間選民與絕大多數民眾最希望看到的成熟態度。

結束市場行程後，楊瓊瓔隨即前往梧棲區農會，出席農民節表彰大會，向長年辛勤付出的農民朋友致敬。她肯定農民是台灣糧食安全最重要的後盾，並表示未來無論在中央或地方角色上，都會持續為農民爭取更好的政策與資源，讓農業穩定發展、讓農民安心打拚。

緊接著，楊瓊瓔再趕赴神岡區農會，出席「2026萬馬奔騰旺神農」優良農民表揚暨新廣米農特產品推廣活動，逐一向受獎農民致意，並與現場鄉親交流農業發展議題。中午，楊瓊瓔轉往北屯區四張犁三官堂，出席崑崙白鶴仙宮白鶴仙童登龕平安福宴，與信眾一同祈求國泰民安、風調雨順。現場不少民眾主動上前合影、加油打氣，展現基層高度支持。

楊瓊瓔服務處指出，楊瓊瓔多年來最被市民肯定的，就是「看得到、找得到、走得到」的行動力。近一個多月來密集深入市場、廟口與基層社區拜票，更凸顯她的接地氣與親和力，特別受到婆婆媽媽的喜愛，並非沒有原因；她不只是用嘴巴談政策，而是長期用行動累積信任。

楊瓊瓔也強調，市場始終提醒她「不忘初衷」，市長不是高高在上的角色，而是要走進人群裡，聞得到油煙、聽得見需求、看得見辛苦。她表示，未來仍會持續用行動力，把每一次與市民的接觸都當成最重要的對話。

