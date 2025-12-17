這隻時尚小貓必須追蹤！帥氣小表情+時髦衣品萌翻了，可鹽可甜比你還會穿搭！

現代人養寵物甚至比養自己還用心，不僅是在伙食上毫不手軟，許多人更喜歡為毛孩準備各式各樣的華服美衣，在TikTok上就有一隻時尚小貓吸引編輯注意，由帳號@cococat61經營的版面上有隻叫做Coco的小貓，是一隻德文捲毛貓，招牌的捲捲毛配上藍眼睛和小臉、大耳朵，像小精靈一樣充滿靈氣，光是這高顏值臉蛋就已經夠萌了，他的主人更把他打扮成一隻時髦小貓！

招牌藍色毛帽與嘻哈街頭風

Coco最出圈的造型是戴上這頂藍色毛帽，為了罩住他的大耳朵，毛帽的貓耳部分也特別立體可愛，加上他露出的邪笑小表情，簡直把人給迷倒了！Coco經常會瞇眼壞笑，配上嘻哈街頭風的粗項鍊、墨鏡，沒想到還挺帥氣的，就像個有個性的饒舌歌手。

廣告 廣告

若是繫上蝴蝶結、再戴上禮帽，Coco還能一秒化身貴氣小王子。

化身甜妹與頂流名媛

這麼可愛的小貓當然也有當甜妹的時候！Coco的貓耳朵毛帽有許多款，其中不乏非常少女的粉色蝴蝶結造型，或是穿上應景的麋鹿毛毛斗篷，實在太Q了吧！

當Coco穿上皮草大衣、針織毛衣，還能當上一回頂流名媛，這份眼神和氣場著實不輸人類！看完Coco可鹽可甜的表現力，你是否也為他的魅力淪陷了？





延伸閱讀：

有貓房還不夠？貓咪真正想要的是陪你生活！優化環境從開放屋內空間開始

第一次養貓就上手：10個你不能不知道的貓咪飲食、環境、互動全攻略

貓半夜不讓你睡？行為專家教你6個方法，讓人貓都能睡好覺





【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 喬治傑生Heritage年度紀念項鍊來了！亞洲限定「這款」寶石

● 【Threads上紅什麼】日本人瘋搶Uniqlo這條保暖機能神褲！厲害在哪？台灣有賣嗎？一次看