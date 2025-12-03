這隻章魚超好色！死纏硬黏妹子屁屁，被逮到還噴墨「忍者潛逃」。圖／翻自@MattWallace888

海底世界除了傳出海龜有「碰瓷」的問題，如今也發生有章魚對浮潛妹子「性騷」的事件，引發網友關心。

近日國外網友就瘋傳一段畫面，一名妹子進行浮潛活動，但遇上一隻死纏爛打的章魚，誇張的是，這隻章魚緊緊黏住妹子的臀部，怎麼甩都甩不開，還跟著妹子游了好一陣子。直到章魚發現妹子的友人進行「錄影蒐證」，這時章魚才願意離開，跑到一半時，還故意對著鏡頭噴墨，並利用「忍術」潛逃。

不少網友看到這畫面，都覺得好氣又好笑，網友們直呼：「章魚色色！」、「我想當那隻章魚！」、「我了解這章魚的心。」、「會不會等下看到這隻章魚，結果牠在抽菸？」、「歐買尬！」另外也有亞洲網友提到，這畫面讓他想到日本浮世繪畫家葛飾北齋所畫的「章魚與海女」，這畫面與畫中的場景有幾分類似。

過去也有浮潛專家表示，在海洋中難免會有遇到生物的機會，因此在潛水時請尊重海洋生物，不要去打擾牠們、追著拍照，也不要刻意擾亂牠們的藏身處。如果看到美麗的海底珊瑚，那就好好觀賞，請勿帶走當作紀念品。



