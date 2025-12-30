這隻貓好威！「巷仔 Niau」魅力爆發 IP營收破600萬

文化局年底前推出3款「巷仔 Niau棒球姿勢模型」，開放網路預購均已完售，顯見「巷仔 Niau」魅力驚人。(文化局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市去年配合台灣文博會打造吉祥物「巷仔 Niau」，可愛模樣一問世就獲熱烈回響，台南市文化局進一步透過文創IP推動文化內容商品化，迄已開發20多項商品，累積超過600萬元營收，搶在年底前再推3款「巷仔 Niau棒球姿勢模型」開放網路預購，均已完售，魅力驚人。

台南文創商品向來業績長紅，今年更拜「巷仔 Niau」所賜，帶動一波搶購、朝聖熱潮。文化局長黃雅玲說，「巷仔 Niau」去年問世就爆紅，今年持續推動文化內容商品化，現已開發20多項商品，累積超過600萬元營業額，今年8、9、10月古蹟來客人數也較去年增加，透過IP商品帶動古蹟新鮮感，這也是文化局重點工作，更展現文化政策由活動走向產業與品牌的延伸成果。

廣告 廣告

台南市文化局30日年終成果記者會，強調將持續以制度、場域與專業為核心，穩健推動各項計畫，讓文化不只是被看見，而是真正成為市民生活的一部分。(曹婷婷攝)

黃雅玲指出，今年在大型藝文活動、文化園區經營、城市品牌及影視政策等面向已逐步到位，包括全年策畫的台南新藝獎、國際音樂節、漁光島生活節、台南藝術節，以及月津港燈節、新營波光節、月之美術館、龍崎空山祭等指標型活動，讓文化成為城市持續運轉的日常風景。

她提到，耶誕節甫開幕的空山祭，光是上個周末參觀人次已近8000人次，門票收入也達近33萬元進帳，成績亮眼也期待後續成長。她說，文化要讓人有感，也要有產值，文化本身也是經濟生態系的一部分，如何邀請更多人加入活動，也讓這些藝文團隊得以穩健營運，這樣的環境才是值得期待的，而非靠補助。

文化局提到，文化成為市民生活的一部分，是文化治理重要一環，但不少人覺得文化重要卻遙不可及，希望透過不論是制度建構、場域經營、辦理藝文活動或展演等，讓文化持續進入城市日常，成為台南穩定而深厚的城市底蘊，而文創IP也是未來趨勢，將持續深化、推進，同時也會持續以制度、場域與專業為核心，穩健推動各項計畫，讓文化不只是被看見，而是真正成為市民生活的一部分。

更多中時新聞網報導

林志玲跳啦啦舞 羞喊「怎好意思裝可愛」

NBA》浪花重聚 柯瑞穿湯普生球鞋致意

牙科X光輻射低 不一定要穿鉛衣