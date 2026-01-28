AI龍蝦遭Anthropic施壓更名為「Moltbot」！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？
2026年1月28日更新：
在科技圈掀起熱潮、帶動 Mac Mini 銷售奇蹟的開源AI代理軟體 Clawdbot，才紅沒幾天，近日正式更名為「Moltbot」，這項決定並非出自創辦人彼得．史坦伯格（Peter Steinberger），而是迫於 Anthropic 公司的法律壓力。
Anthropic指出，Clawdbot的名稱與旗下產品 Claude的商標唸法過於相似，且該軟體的龍蝦吉祥物與 Claude Code 的Logo「Clawd」雷同。史坦伯格在X 上直言：「我是被迫改名的，這不是我的決定。」儘管他曾一度認為該名稱在法律上並無爭議，但最終仍選擇妥協，將專案更名為象徵龍蝦脫殼成長的「Moltbot」。
除了法律挑戰，Moltbot 的爆紅也暴露了安全性隱憂，研究人員發現網路上存在數百個未受保護的 Moltbot 執行實例，可能導致用戶隱私外洩。
想像一下，你不需要打開電腦，只要在手機上傳一句話，AI助理就能幫你清理雜亂的Gmail收件匣、整理 Notion筆記、控制 Spotify 音樂或待辦事項，還能幫你24小時不間斷追蹤顯示卡、股票動態。
這位AI助理並非Gemini、ChatGPT 或 Claude，一隻標榜 「真正能做事的AI龍蝦助理」 正在AI社群上暴紅，甚至讓蘋果Mac mini賣到缺貨。
Clawdbot（Moltbot）是什麼？
Clawdbot（Moltbot）是由資深 iOS 開發者彼得．史坦伯格（Peter Steinberger）與Github社群共同打造的開源專案，為具備實體控制力的AI代理（AI Agent），推出短短數日內便吸引數萬開發者關注。
以往使用 ChatGPT 或 Claude時，必須開啟網頁、輸入指令，再手動把結果複製貼上到其他 App。 Moltbot 則主打直接安裝在使用者的電腦或伺服器中，並串聯Claude、Gemini、GPT 系列等大型語言模型，支援Mac、Windows和Linux系統，使用者只要透過手機上的 Telegram、WhatsApp 或Discord傳送語音或文字指令，就能遠端操控電腦進行檔案整理、郵件回覆、網站開發等。
例如，你在外面買咖啡，傳個 Telegram 給你的 Moltbot 說：「幫我預定下週六晚上的餐廳」，它就會在你家中的電腦上自動執行。
Moltbot的推出甚至帶動蘋果Mac mini 銷量暴增。要讓Moltbot隨時監控郵件、執行定時任務，需要一台能夠 24 小時不關機、低耗電且穩定的電腦，而具備M4 晶片的 Mac mini 因為體積小、極其省電且效能強大，成了網友公認最適合跑 Moltbot 的「專屬伺服器」。
Moltbot官方X也幽默發文：「各位，現在是 2026 年了。請像個正常人一樣在 5 美元的 VPS 上跑 Moltbot 就好。為什麼要買新硬體？你那台機灰塵的舊 MacBook 也可以跑得很好！」
Clawdbot（Moltbot）跟傳統AI差在哪？3大差異一次看
Claude、ChatGPT等傳統AI能夠針對提問回覆五花八門的對話內容，但實際上無法直接干預現實世界的檔案與軟體，而Moltbot則解決了「權限限制」與「記憶斷層」兩大痛點。
1. 具備「手腳」行動力
傳統 AI 僅能在對話視窗內生成文本，無法觸及電腦檔案；Moltbot的運行是在使用者自己的電腦或伺服器上，擁有電腦殼層（Shell）權限，並透過模型上下文協議（Model Context Protocol）連接，能直接執行終端機指令、撰寫並運行 Python 腳本，甚至串聯 Notion 與 Todoist 進行跨平台的任務排程。
2. 持久的長期記憶
傳統 AI 助理往往在對話視窗關閉後便會「失憶」，Moltbot則具備持久性的長期記憶， 每次互動對話都會轉存成 Markdown (標記語言) 檔案 ，隨著互動時間增加，它會越來越了解使用者的生活節奏與偏好。
3. 主動回報而非被動等待
一般 AI 需要被「點開」才能工作，Moltbot能根據排程在背景運作，主動監控天氣、股價或郵件，並傳訊息提醒：「你有 3 封緊急郵件需要處理」或「明天天氣轉涼，會議建議改期」。
「比Siri還好用！」知名評論家實測心得
知名科技評論家費德里科．維蒂奇（Federico Viticci）在實測Moltbot分享，他將自己的助理取名為 Navi，透過 Telegram 與它互動，每天早晨會收到一份由 Navi 彙整的晨間報告，內容涵蓋了 Notion、Todoist 與個人行事曆的排程，甚至還附帶由 ElevenLabs合成的語音版本，以及由 Google Nano Banana 生成的趣味配圖。
維蒂奇強調，Moltbot的AI代理的環境感知與執行權限功能，令他相當驚訝。當他要求助理取消原本昂貴的 Zapier (自動化工作流平台) 任務時，助理僅花五分鐘內就自行撰寫排程指令（Cron Job）並搞定設定。
Moltbot能夠直接進入電腦系統動手做事，也填補了受限於沙盒保護與隱私框架的Siri在專業領域的空白。
使用Clawdbot（Moltbot）要收費嗎？
至於大多數使用者最關心的收費問題，Moltbot採完全免費且開源 模式，但使用過程中有兩項主要成本支出：
第一是模型API費用 ，Moltbot 支援串接 Anthropic或 Google 等廠商的 API，依據對話量與處理的資料大小付費，一般個人助理用途每月約 3 至 10 美元（約新台幣94至314 元）。
第二是伺服器費用 ，若要維持 24 小時主動提醒功能，許多網友建議租用AWS (亞馬遜網路服務) 等虛擬主機，每月約 5 美元（約新台幣 161 元）。
然而，Moltbot 具備極高的系統操作權限，本質上是在系統裡開了一個後門。資安專家提醒，避免安裝在存有加密貨幣私鑰或重要機密資料的電腦，以防模型遭到惡意的提示詞注入（ Prompt Injection）攻擊而導致資料外洩或系統損毀。
延伸閱讀：練習3個用AI的高超方式，秒變「AI應用專家」！你的隱藏發現，有機會比工程師更懂用 AI
Gemini化身補教名師！免費「SAT模擬考」題庫上線：不只陪考還懂解題，補教業危險了？
資料來源：Clawdbot、Ucstrategies、MacStories
本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋
更多報導
不用狂切分頁！Claude把Slack、Canva、Figma⋯都搬進聊天室，AI將正式接管日常工作流？
蘋果 AirTag 2 實用度大升級！精準查找範圍增加50%，Apple Watch 也能直接尋物
其他人也在看
爆紅AI助理「龍蝦Clawdbot」玩諧音梗挨告！改名自嘲「脫殼」更完美
[Newtalk新聞] AI圈最近上演一齣「諧音梗玩出火」的慘劇！一款號稱「真正能做事」的爆紅AI龍蝦助理，因為原名「Clawdbot」發音惡搞大廠Anthropic旗下的Claude，結果玩笑開太大踢到鐵板。官方證實收到對方的商標警告壓力，決定正式改名為「Moltbot」(意即蛻皮)，以幽默態度化解這場法律糾紛。 雖然因為名字太像而被大廠「整治」，但開發團隊反應也很快，直接在X(原推特)上承認這就是來自Anthropic的法律壓力。他們甚至發揮幽默感自嘲，說這就像龍蝦成長必經的過程，「靈魂沒變，只是換個殼罷了」。雖然被迫改名Moltbot，團隊更表示，新名字Molt(蛻皮)反而更加完美貼切，象徵產品如同龍蝦般，必須經歷蛻殼才能持續成長壯大。 這款話題工具是由開發者Peter Steinberger所打造，目前已在GitHub上開源發布。與市面上常見的雲端大型語言模型不同，Moltbot被定位為「AI代理人」(AI Agent)。它不光是陪聊或生成文字，而是能直接在用戶的個人電腦或伺服器端運行，具備實際操控系統、執行複雜指令的能力，解決了傳統聊天機器人無法觸及本地端檔案的缺點。 在使用新頭殼 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
在AI的深水區，我看見一種「非贏不可」的氣魄
這四個月，商周的辦公室變得很不一樣。團隊從海選445件企業投稿開始，一路經過書審、決選，到最後封面故事的產出。記者們帶回來的不只是企業案例和數據，更是一個個關於「決心」的故事─那些CEO們如何在看不見終點的賽道上，為企業的下一個十年「搏命」。讀完1992期《AI創新百強》的封面故事，我心裡不僅激動，...商業周刊 ・ 10 小時前 ・ 1則留言
川普難料，黃金應該佔資產配置多少比例？
全球資本市場持續升溫，指數和股價屢創新高，但美國總統川普行事難料，避險商品如金銀貴金屬、貨幣、債券都湧入大量資金。股、匯、債之間的關係不再像單純的蹺蹺板，風險商品及避險商品同步上揚。獲利的關鍵，在於投資組合及資產配置。我的想法是：愈充滿不確定性，「險中求勝」和「避險」同等重要。股票，一般比較建議選擇...商業周刊 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
三商家購砸1.25億元收購OK超商，零售戰略引熱議！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點
三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。今周刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
30秒駭進特斯拉！Pwn2Own東京直擊，名車成白帽駭客靶場
30秒能做什麼？對於在東京參賽的頂尖白帽駭客來說，這點時間足夠讓一台馬斯克創立的電動車Tesla瞬間易主。這場名為Pwn2Own Automotive的資安大賽，將原本屬於數位世界的戰火，直接引燃至現實街頭的電動車與1000V高壓快充樁。當車子轉變為行走的大型電腦，為何這些大廠甘願花大錢，請頂尖駭客遠見雜誌 ・ 1 天前 ・ 發表留言
總預算卡關仍未付委，是要「欠過年」？恐得拖到6月才通過創首例...如何終止立院「惡例變慣例」？
藍白聯手在周二（1月27日）、立法院本會期最後一次程序委員會，第10度以人數優勢，封殺114年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例。 這屆立法院第四會期將於1月30日結束，但115年度中央政府總預算案不但未完成審議，更連「交付委員會」都付之闕如。 藍白如在1月27日程序委員會、1月30日院會第10度聯手杯葛總預算案，將創下憲政史兩個第一：「跨年度總預算仍未付委」及「會期結束仍未付委」首例。 公民監督國會聯盟執行長張宏林擔憂，繼前次（114年度）亂刪亂凍預算後，國會再創遲未付委先例，恐致公務體系「寒蟬效應」，經費運用將變得過度保守甚至產生問題。 張宏林推論，115年度總預算不但會「欠過年」，恐還得拖到6、7月才可能通過。 他解釋，新會期雖從2月1日開始，但台灣民眾黨有6位立委要更替，還要先重選委員會、召委，再來排案加上春節，實際審議恐要3月初以後，等同晚一個會期、要拖到6、7月才通過。 他直言，這將創下2008年國會改制以來，中央政府高達2、3兆元的總預算案，首次拖到該年度「年中」才通過的紀錄。今周刊 ・ 15 小時前 ・ 5則留言
不用狂切分頁！Claude把Slack、Canva、Figma⋯都搬進聊天室，AI將正式接管日常工作流？
Anthropic 宣布Claude 現可整合多種主流工作工具，允許使用者在對話介面中直接操作如 Asana、Figma 和 Slack 等應用。數位時代 ・ 1 天前 ・ 發表留言
砸錢了，但56%的CEO沒看到AI提升業績！漏掉這3件事最要命
「錢砸了，成果呢？」這大概是過去一年來，全球企業高層與董事會裡最令人焦慮的對話。根據PwC最新調查，在受訪的4,454位跨國CEO中，高達56%坦承：AI尚未帶來任何實質的營收增長或成本效益。儘管有33%的企業看到營收成長、26%成功降低成本，但真正「雙贏」——同時提升營收又降低成本的，僅12%。為...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台電賺錢了！去年獲利上看600億，轉虧為盈3大關鍵曝光…連虧3年終露曙光，逾4000億累虧收斂
台電周二(1/27)召開董事會，通過2025年財報，2025年稅後盈餘衝上729億元，創下「史上最賺年度」。更在連續3年虧損後，重回國營事業獲利王寶座。台電指出，去年獲利主要原因，第一是受惠國際原料價格下跌，第二是電價合理化見成效，第三非電業收入大幅增加。 台電在2024年底累積虧損高達4229億，即便2025轉虧為盈，仍難打消虧損，仍約有3500億元累虧仍未打消。今周刊 ・ 15 小時前 ・ 5則留言
在台灣賣便當多好賺？這款超熱賣！卜蜂與三大超商搶攻真相
台灣人愈來愈愛吃便當，讓小小便當產品躍升餐飲業成長王！根據最新資料統計，便當店年增率超車整體餐飲業，不僅傳統便當店展店破萬家，連超商、肉品大廠也加入戰局。到底台積電、美光等科技廠員工平常會吃哪種便當？近期有哪些熱門便當出現？卜蜂如何跨界分食這塊大餅？一文拆解。你知道全台便當店的規模有多大嗎？根據未來遠見雜誌 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
賀！西勝時星 企業總部圓滿落成
位居新莊副都心核心地段的「西勝時星」，日前於新莊典華飯店舉辦「第一屆區權會」，現場匯聚眾多指標性企業領袖與會，氣氛熱絡，在掌聲與祝福中，活動圓滿落幕。象徵該區正式形成高端商務聚落，為新莊副都心的產業升級注入強勁動能，邁向重要里程碑。 本次活動除了完成區權會的重要議程外，更以「感恩餐會」形式，向一路支持西勝時星的中小企業主表達誠摯的感謝。企業的選址，從來不只是空間的選擇，更是一段信任的建立。感謝眾多企業主以遠見與行動，選擇西勝作為事業佈局與品牌提升的重要據點，讓這座企業總部聚落逐步成形。理財周刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
叫陣輝達！微軟推出自研AI晶片Maia 200：效能比同價位多30%，有望搶回雲端算力主導權？
微軟宣布推出第二代自研人工智慧晶片 Maia 200，據稱效能比同價位競品高出約 30%。數位時代 ・ 1 天前 ・ 發表留言
魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破？
──當科技愈強，領導者愈不要裝英明在張忠謀之後，魏哲家用什麼樣的領導力，帶著台積電股價一路往上突破1700的天價，成為全球第十大企業？我看到的是，魏哲家多次在公開場合，親身示範了一種極其罕見、卻極其有效的領導方式：不裝英明。因為在這個AI飆速的年代，領導者最容易犯的錯，不是看不懂技術，而是「假裝自己...商業周刊 ・ 1 天前 ・ 2則留言
手機防摔測試大翻車！女店員鬆手下秒「螢幕裂開」 尷尬畫面曝光
完了！中國一間小米專賣店的員工，日前給顧客展示「手機防摔功能」，螢幕朝下、從胸口處鬆手，讓手機往下墜，沒想到螢幕真的裂了，場面頓時陷入尷尬、沉默。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4則留言
0052、006208…緊貼護國神山，高「含積量」ETF出列！拆解持股配置規則，誰能「合法超車」？
台積電最新的法說會繳出亮眼成績單，讓「含積量」成為台股ETF的績效保證。然而，為何有些ETF的台積電持股能衝破7成，有些卻受困法規限制？誰在法規紅線邊緣合法加碼？今周刊 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
日本豪雪變「兇器」 屋簷冰柱垂掛宛如利刃恐傷人
日本豪雪變「兇器」 屋簷冰柱垂掛宛如利刃恐傷人EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
張國煒又出奇招！耗時3年，星宇攜手日本大師空山基，打造全世界最大、最閃的飛機「最快啟航時間曝光」
身穿一襲銀色外套，星宇航空董事長張國煒再度成為全場焦點。今周刊 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
輝達新伺服器單櫃售價上看1.8億元，兆元大餅誰吃得到？台積電、鴻海、群聯...VR200機櫃56家台廠出列
一年半前，輝達首度推出AI伺服器機櫃GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎/緯創、台達電等大廠，2025年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種VR200機櫃亮麗現身，56家台廠供應鏈全面搶進。今周刊 ・ 7 小時前 ・ 12則留言
均豪從半導體「門外漢」，切入關鍵設備！多角化經營失速，一場閒聊竟打開新賽道
從面板設備起家的均豪精密，歷經多角化失速與產業低潮後，選擇收斂戰線、聚焦半導體。靠著傾聽客戶、解決痛點，一步步打入供應鏈，變身為半導體設備商。今周刊 ・ 8 小時前 ・ 2則留言
代理式AI機器人成真 Richtech攜手微軟、暴衝45%
MoneyDJ新聞 2026-01-28 11:27:53 郭妍希 發佈美國先進機器人技術開發商Richtech Robotics Inc. (RR.US)宣布與微軟(Microsoft Corp.)攜手開發、部署代理式機器人，股價聞訊暴衝逾4成。 Investing.com報導，Richtech 27日透過新聞稿表示，將透過「微軟人工智慧共創實驗室」(Microsoft AI Co-Innovation Labs)，在實體機器人系統開發、部署代理式AI功能。 這項合作案將透過Azure AI，提升Richtech旗下「ADAM」機器人的自適應智慧(adaptable intelligence)，重點是將視覺、語音及自動推理應用於物理環境。這麼做可讓機器人不再侷限於基礎任務，能進一步支援更具情境感知與操作意識的互動模式。 藉由本次合作，ADAM機器人配備了更多層次的情境感知能力，能夠整合像是當前時間、天氣及促銷活動等資訊。這款機器人如今可更自然地對客戶偏好做出回應，並運用基於視覺的模型，在尖峰需求時段維持穩定的效能表現。 Richtech 27日聞訊暴衝44.62%、收5.51美元，創Moneydj理財網 ・ 9 小時前 ・ 發表留言