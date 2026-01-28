AI龍蝦遭Anthropic施壓更名為「Moltbot」！Clawdbot是什麼？跟ChatGPT、Gemini有何不同？要收費嗎？

2026年1月28日更新：



在科技圈掀起熱潮、帶動 Mac Mini 銷售奇蹟的開源AI代理軟體 Clawdbot，才紅沒幾天，近日正式更名為「Moltbot」，這項決定並非出自創辦人彼得．史坦伯格（Peter Steinberger），而是迫於 Anthropic 公司的法律壓力。



Anthropic指出，Clawdbot的名稱與旗下產品 Claude的商標唸法過於相似，且該軟體的龍蝦吉祥物與 Claude Code 的Logo「Clawd」雷同。史坦伯格在X 上直言：「我是被迫改名的，這不是我的決定。」儘管他曾一度認為該名稱在法律上並無爭議，但最終仍選擇妥協，將專案更名為象徵龍蝦脫殼成長的「Moltbot」。



除了法律挑戰，Moltbot 的爆紅也暴露了安全性隱憂，研究人員發現網路上存在數百個未受保護的 Moltbot 執行實例，可能導致用戶隱私外洩。

ClawdBot Anthropic logo 圖/ClawdBot Anthropic

想像一下，你不需要打開電腦，只要在手機上傳一句話，AI助理就能幫你清理雜亂的Gmail收件匣、整理 Notion筆記、控制 Spotify 音樂或待辦事項，還能幫你24小時不間斷追蹤顯示卡、股票動態。

這位AI助理並非Gemini、ChatGPT 或 Claude，一隻標榜 「真正能做事的AI龍蝦助理」 正在AI社群上暴紅，甚至讓蘋果Mac mini賣到缺貨。

#1 Clawdbot 圖/Clawdbot

Clawdbot（Moltbot）是什麼？

Clawdbot（Moltbot）是由資深 iOS 開發者彼得．史坦伯格（Peter Steinberger）與Github社群共同打造的開源專案，為具備實體控制力的AI代理（AI Agent），推出短短數日內便吸引數萬開發者關注。

以往使用 ChatGPT 或 Claude時，必須開啟網頁、輸入指令，再手動把結果複製貼上到其他 App。 Moltbot 則主打直接安裝在使用者的電腦或伺服器中，並串聯Claude、Gemini、GPT 系列等大型語言模型，支援Mac、Windows和Linux系統，使用者只要透過手機上的 Telegram、WhatsApp 或Discord傳送語音或文字指令，就能遠端操控電腦進行檔案整理、郵件回覆、網站開發等。

例如，你在外面買咖啡，傳個 Telegram 給你的 Moltbot 說：「幫我預定下週六晚上的餐廳」，它就會在你家中的電腦上自動執行。

#0 Clawdbot 圖/Clawdbot

Moltbot的推出甚至帶動蘋果Mac mini 銷量暴增。要讓Moltbot隨時監控郵件、執行定時任務，需要一台能夠 24 小時不關機、低耗電且穩定的電腦，而具備M4 晶片的 Mac mini 因為體積小、極其省電且效能強大，成了網友公認最適合跑 Moltbot 的「專屬伺服器」。

Moltbot官方X也幽默發文：「各位，現在是 2026 年了。請像個正常人一樣在 5 美元的 VPS 上跑 Moltbot 就好。為什麼要買新硬體？你那台機灰塵的舊 MacBook 也可以跑得很好！」

Clawdbot（Moltbot）跟傳統AI差在哪？3大差異一次看

Claude、ChatGPT等傳統AI能夠針對提問回覆五花八門的對話內容，但實際上無法直接干預現實世界的檔案與軟體，而Moltbot則解決了「權限限制」與「記憶斷層」兩大痛點。

1. 具備「手腳」行動力

傳統 AI 僅能在對話視窗內生成文本，無法觸及電腦檔案；Moltbot的運行是在使用者自己的電腦或伺服器上，擁有電腦殼層（Shell）權限，並透過模型上下文協議（Model Context Protocol）連接，能直接執行終端機指令、撰寫並運行 Python 腳本，甚至串聯 Notion 與 Todoist 進行跨平台的任務排程。

2. 持久的長期記憶

傳統 AI 助理往往在對話視窗關閉後便會「失憶」，Moltbot則具備持久性的長期記憶， 每次互動對話都會轉存成 Markdown (標記語言) 檔案 ，隨著互動時間增加，它會越來越了解使用者的生活節奏與偏好。

3. 主動回報而非被動等待

一般 AI 需要被「點開」才能工作，Moltbot能根據排程在背景運作，主動監控天氣、股價或郵件，並傳訊息提醒：「你有 3 封緊急郵件需要處理」或「明天天氣轉涼，會議建議改期」。

「比Siri還好用！」知名評論家實測心得

知名科技評論家費德里科．維蒂奇（Federico Viticci）在實測Moltbot分享，他將自己的助理取名為 Navi，透過 Telegram 與它互動，每天早晨會收到一份由 Navi 彙整的晨間報告，內容涵蓋了 Notion、Todoist 與個人行事曆的排程，甚至還附帶由 ElevenLabs合成的語音版本，以及由 Google Nano Banana 生成的趣味配圖。

維蒂奇強調，Moltbot的AI代理的環境感知與執行權限功能，令他相當驚訝。當他要求助理取消原本昂貴的 Zapier (自動化工作流平台) 任務時，助理僅花五分鐘內就自行撰寫排程指令（Cron Job）並搞定設定。

Moltbot能夠直接進入電腦系統動手做事，也填補了受限於沙盒保護與隱私框架的Siri在專業領域的空白。

使用Clawdbot（Moltbot）要收費嗎？

至於大多數使用者最關心的收費問題，Moltbot採完全免費且開源 模式，但使用過程中有兩項主要成本支出：

第一是模型API費用 ，Moltbot 支援串接 Anthropic或 Google 等廠商的 API，依據對話量與處理的資料大小付費，一般個人助理用途每月約 3 至 10 美元（約新台幣94至314 元）。

第二是伺服器費用 ，若要維持 24 小時主動提醒功能，許多網友建議租用AWS (亞馬遜網路服務) 等虛擬主機，每月約 5 美元（約新台幣 161 元）。

然而，Moltbot 具備極高的系統操作權限，本質上是在系統裡開了一個後門。資安專家提醒，避免安裝在存有加密貨幣私鑰或重要機密資料的電腦，以防模型遭到惡意的提示詞注入（ Prompt Injection）攻擊而導致資料外洩或系統損毀。

資料來源：Clawdbot、Ucstrategies、MacStories

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 蘇柔瑋

