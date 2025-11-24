這頓飯加太多菜！謝金燕只想吃生蠔卻變龍蝦大餐 服務生送錯快落淚「她霸氣吸單神救援」

謝金燕日前分享用餐趣事，誤收高價海鮮套餐仍暖心買單。（圖／翻攝自IG，jeanniehsieh___bbb）

「電音女王」謝金燕出道多年，除了舞台魅力十足，私下也常在社群平台分享生活點滴，與粉絲保持互動。昨（23日）晚間，她曬出一盤精緻海鮮拼盤，並透露背後其實發生了一段讓人哭笑不得的小插曲，而她的處理方式卻被網友大讚「人美心更美」。

謝金燕平日工作雖忙碌，仍經常透過社群平台與粉絲分享生活點滴。她23日在Instagram限時動態透露，日前與一位女性朋友外出用餐時，意外遇上餐點誤送事件，謝金燕回憶，當天與朋友點了幾道菜，其中一份生蠔遲遲未送上。

兩人本以為只是最後一道小菜，應該能吃得下，沒想到上桌的竟是一道豪華海鮮拼盤，包含龍蝦、生蠔與多種高級海鮮，份量驚人，讓她當場愣住。她當下立即向服務生反映「沒點這道菜」，沒想到年輕的服務生來回猶豫數次，既不敢通報廚房，也不好意思正面回應，最終忍不住紅著眼眶、語氣緊張地坦承：「我的薪水都不夠賠呀。」

原來，這道誤送的菜色正是店內價格最高的套餐，服務生擔心需自掏腰包賠償，因而情緒明顯慌張。得知狀況後，謝金燕不僅沒有責怪對方，還笑說「姐姐心大爆發」，當場霸氣安慰：「沒關係，放著吧」，選擇自費吸收這筆費用，讓服務生鬆了一口氣。

這段插曲雖是誤會一場，卻展現了謝金燕大器與同理心的一面。貼文曝光後，引發網友熱烈回應，紛紛留言：「姐姐太有愛了」、「霸氣又溫柔」、「這才是高情商表現」。不少人也對年輕服務生的壓力感同身受，呼籲顧客與第一線服務人員多一點同理心與體諒。

原本只點生蠔，最後卻送上整盤龍蝦與海鮮拼盤，讓謝金燕驚訝不已。（圖／翻攝自IG，jeanniehsieh___bbb）





