這顆星星叫「廖繼春」！「虹霓色彩樂詩」展國美館登場 首曝大師私藏相機與手繪絹布包

廖繼春作品飽含躍動的線條與大膽用色。(記者董柏廷攝)

〔記者董柏廷／台中報導〕2026年適逢台灣繪畫大師廖繼春逝世50週年，國立台灣美術館(國美館)今(7)日推出「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展。展覽不僅匯集了128件珍貴作品，亦創造人文與科學跨界佳話，開幕典禮時，國立中央大學將編號663468的小行星正式頒贈命名為「廖繼春(Liaochichun)」，讓大師的藝術光芒從畫布延伸至浩瀚星空。

「虹霓色彩樂詩：廖繼春的藝術世界」回顧展即日起至5月10日在國美館101展覽室登場。(記者董柏廷攝)

國美館表示，廖繼春被譽為台灣色彩的魔術師，其作品以明亮、奔放且富節奏感的筆觸著稱，此次展覽備受矚目的亮點之一，是特別從台北市立美術館出借的1928年經典名作〈有香蕉樹的院子〉，此作曾入選日本第9回帝國美術展覽會，是廖繼春早期最重要的代表作，展現了他對南方光影與常民生活的敏銳捕捉。

為了讓觀眾更貼近藝術家的真實形象，展覽更首度公開許多珍貴的私人生活物件。包含廖繼春生前使用的相機、明信片與親筆書信，其中最感人的物件，莫過於一只由廖繼春親手贈予愛女的手繪絹布包。國美館提到，此些日常物件與畫作相互映照，勾勒出藝術家在創作出絢麗虹霓色彩的背後，溫潤且充滿情感的生命厚度。

展覽首度公開廖繼春生前使用的相機。(記者董柏廷攝)

國美館說明，在文化部「重建台灣藝術史2.0」的架構下，本展透過4大主題「光影躍動」、「線彩輝映」、「統合超越」及「歲月足跡」，梳理廖繼春從外光派、野獸派到抽象形式的轉變，策展人國美館資深研究員薛燕玲歷時2年深入研究，克服作品流向考證的艱難挑戰，最終在廖氏家族、各大美術館及私人藏家的支持下，完整呈現了大師返璞歸真的藝術巔峰。展覽即日起在國美館101展覽室展出至5月10日。詳詢國美館官網。

