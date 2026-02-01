這顆是居家保命符！山峰消防推廣住警器 模擬高分貝警示聲震驚里民
桃園市政府消防局第四大隊山峰分隊為降低住宅火災發生風險，並強化社區防災韌性，今（1）日上午前往平鎮區山峰社區第二市民活動中心，結合「臻愛山峰鄰舍節」盛會，向現場里民傳達正確的用火用電安全觀念。消防人員除推廣被譽為「居家保命符」的住宅用火災警報器，更現場破解傳統逃生迷思，提升在地居民的防災應變知能。
宣導過程中，消防人員針對近期常見的電器火警案例進行深入分析，並特別強調「小火快跑、濃煙關門」的核心避難原則。現場透過生動的案例分享，糾正民眾過去可能存在的錯誤逃生觀念，引發里民熱烈討論。不少住戶也針對家中老舊家電的使用年限與安全性，向消防員尋求專業建議，互動氣氛活潑且實用。
此外，山峰分隊在活動現場展示實體住警器，詳細示範其安裝位置、測試流程及操作要領。為了讓里民感受其警示效果，消防人員現場模擬住警器偵測到濃煙時發出的高分貝聲響，強調住警器能在火警初期及早偵知，為住戶爭取關鍵的逃生時機。山峰分隊呼籲，透天厝與老舊公寓等尚未裝設火警自動警報設備的建築，應積極自行安裝住警器，保障生命財產安全。
山峰分隊提醒，防災觀念必須與時俱進，居民應養成定期檢視家中用電環境的習慣，特別是針對老舊線路與電器設備更應謹慎。針對家中有行動不便長者的家庭，消防局建議應預先規畫至少兩條不同方向的逃生動線，確保在緊急狀態下能迅速反應，透過公私協作共同建構安全的居住環境。
