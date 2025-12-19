「這顏色」火龍果能護心臟、有效控血糖！營養師揭3類人適合吃

健康中心／李紹宏報導

火龍果香甜可口，不只是排便神器，更是守護代謝的神級水果！近年多項國際臨床研究揭示，火龍果在降血糖、調節血脂及對抗慢性發炎上，展現出驚人的醫療潛力。營養師薛曉晶指出，尤其是「紅色品種」的火龍果，富含甜菜紅素與膳食纖維，不僅能改善血管彈性，對糖尿病前期及高血脂族群更是不可多得的飲食輔助。

紅色火龍果營養價值高，能保護心臟還能控血糖。（示意圖／PIXABAY）

紅火龍果有哪些營養成分？

營養師薛曉晶在臉書上提到，紅肉火龍果不僅水分充足，糖類含量僅約10％～12％，屬於低GI水果。與白肉品種相比，紅肉品種在膳食纖維與礦物質含量上更勝一籌，富含珍貴的甜菜紅素與多酚，是超強抗氧化來源，能輕鬆帶來飽足感並維持腸道順暢。

研究證實，糖尿病前期受試者每日攝取火龍果，空腹血糖平均可下降15.1mg/dL。針對第二型糖尿病與超重族群，也能觀察到顯著的血糖改善趨勢。專家強調，攝入時間越早，對血糖邊緣偏高的民眾來說，效益就越顯著。

另外，根據《Nutrients》等期刊研究，連續4周攝取紅肉火龍果，能顯著提升胰島素敏感度並降低血壓，尤其甜菜紅素能促進一氧化氮生成，改善血管內皮功能與彈性，並有效降低體內慢性發炎指標（CRP），緩解全身性發炎。

哪3類族群適合吃紅火龍果？

薛曉晶強調，紅肉火龍果能有效降低總膽固醇、三酸甘油酯與「壞膽固醇」（LDL），並提升「好膽固醇」。這可能與其豐富的花青素有關，能抑制肝臟膽固醇合成並減少脂質氧化，對同時面臨高血脂與高血糖風險的民眾具有實際健康意義。

薛曉晶補充，「代謝症候群、心血管高風險及慢性發炎族群」等3類族群最能從中受益。建議一般成人每日控制在2份水果（1份約100克紅肉果肉）。糖尿病患者應根據整體碳水攝取量進行調整，建議諮詢營養師規劃最適合的搭配。

