這類人少碰B群！吃多罹肺癌「風險飆4倍」

維他命B群向來被視為提升代謝與增加活力的保健選擇，但一項於2017年發表在《臨床腫瘤學期刊》（Journal of Clinical Oncology） 的研究，卻為男性長期補充高劑量維生素B6、B12敲響警鐘。研究指出，男性若長期每日攝取遠高於一般建議量的B6或B12，其肺癌風險恐比未使用者增加兩到四倍，尤其是吸菸者，風險更明顯上升。

這項研究由美國俄亥俄州立大學綜合癌症中心（OSUCCC–James）、弗烈德哈金森癌症研究中心等單位共同進行，使用美國「VITAL 前瞻性研究」資料，分析逾7.7萬名50至76歲成年人的補充品使用情形。參與者提供過去10年的維他命補充劑量資訊；研究團隊也調整吸菸史、年齡、體重、酒精使用、肺部疾病等眾多變項，盡可能排除干擾因素。

分析結果顯示，在男性中，若每日大量攝取（超過建議值）B6或B12且持續10年以上，肺癌風險明顯上升。對於吸菸的男性，風險更進一步提高：高劑量B6使用者罹患肺癌的機率約為一般人的三倍，而高劑量B12使用者則約為四倍。研究者強調，這些劑量遠高於一般綜合維他命所含的份量，代表風險主要出現在長期「超高劑量」補充的族群，而非一般正常飲食或一般維他命使用者。

然而，這項研究的結果公布後，引發學界廣泛討論。2019年一項後續的綜合研究（meta-analysis） 再次檢視多篇相關文獻，包含2017年這項引起討論的VITAL研究。該分析指出，雖然部分研究確實觀察到高劑量B6、B12與癌症風險上升的「關聯」，但整體證據仍不足以確立因果關係，也不能確認維他命補充會直接導致肺癌。

但可以確認的是，補充維生素適量就好，且必須依據身體狀況去調整，避免弄巧成拙，影響自身健康。

