「這類店」賺不到錢卻狂開！一篇文釣出眾老闆苦笑認了 吐背後原因

許多民眾在吃上班前吃早餐，或是上班到途中，都習慣買／泡一杯咖啡來喝，甚至到了沒有咖啡就不行的地步，各類咖啡店也如雨後春筍般不斷冒出。就有網友質疑，明明開咖啡店賺不了多少錢，為什麼一堆人搶著開，意外釣出不少老闆回應。

原PO在Threads上PO文表示，自己一直有個疑問，咖啡店明明就這麼難賺，為什麼大家還是如此喜歡開，還越開越多？文章吸引50萬人觀看，不少網友也附和原PO，直言的確搞不懂：「朋友花400萬開了一間座位5個的咖啡店，我認真搞不懂」、「真的很怪，」、「想害一個人就鼓勵他去開咖啡廳」、「破產四件套：烘培奶茶咖啡漢堡」、「開之前都以為自己是The One，開之後變成One of....」、「夢想很美好，現實很殘酷」、「咖啡本身好賺，但是開店的成本跟裝潢，加上很多點咖啡的都是久坐的，要賺真的很難」。

但也有人認為還是有賺頭：「咖啡以前是飲料界的黑金，雖然現在開的太多，但利潤還是很不錯，主要成本是店租跟裝潢還有持續成長的時薪」、「門檻低，超高毛利」、「了解一下咖啡豆，一些低等級的成本低到讓你掉下巴」。

文章也意外釣出幾外咖啡店老闆，表示其實就是想擁有一間自己的小店，勉強養得起自己就好，朋友說要做，自己都會要對方想清楚再行動，至少沒看過有人因此賺大錢；另一名咖啡店業者坦言，開的就是一種氛圍跟夢想，和賺不賺錢沒有太大關係，「要的是輕鬆生活，活的剛剛好就好，而不是為了變成有錢人」，就算重來一次仍會做出同樣選擇。

