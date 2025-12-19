「這類食物」是天然瘦瘦針！ 醫：能穩定血糖、增加飽足感

醫師指出，秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布等食物，富含可溶性膳食纖維，是腸道的重要營養來源。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

你愛吃黏黏滑滑的食物嗎？台北榮總遺傳優生學科主任張家銘醫師表示，其實秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布這類口感濕滑的食物，富含可溶性膳食纖維，有助於穩定血糖、增加飽足感，是腸道修復的重要營養來源。

張家銘今日在臉書發文，表示秋葵、山藥、木耳、海帶、昆布等食物，吃起來濕濕的、滑滑的，其實富含可溶性膳食纖維（soluble dietary fiber）。從分子層級來看，這類纖維主要由果膠、植物膠與黏液型多醣、β 葡聚糖（beta glucan），以及抗性寡糖組成，這些分子會吸水形成膠狀結構，在腸道裡停留得久，是腸道微生物最重要的能量來源。

張家銘指出，人體本身無法消化可溶性膳食纖維，但腸道菌可以分解，並產生短鏈脂肪酸，包括醋酸、丙酸與丁酸。其中丁酸不只是大腸細胞的主要能量來源，也能調節發炎相關基因的活性，抑制組蛋白去乙醯酶，有助於修復腸道。

張家銘提到，吃了這類食物後，飢餓感就會明顯下降，是因為短鏈脂肪酸會啟動G蛋白偶聯受體，當這些受體被啟動，腸道就會分泌升糖素樣胜肽一（glucagon-like peptide-1）與胜肽YY，可以用來調節食慾、血糖與胃排空速度，就像目前臨床上使用的瘦瘦針，就是模擬這條生理路徑，使胃排空變慢，血糖穩定，自然會有飽足感。

張家銘提醒，若長期缺乏可溶性膳食纖維，腸道菌會轉而分解蛋白質與腸道黏液，產生氨、胺類、支鏈脂肪酸，還有過多的次級膽汁酸，讓腸道屏障變薄，發炎反應增加，與胰島素阻抗、脂肪肝、腸躁症，甚至大腸癌都有關聯。

張家銘建議，日常補充這類黏滑食物時，不要一次吃太多，可以慢慢增加，讓腸道菌有時間適應。另外，來源要多樣，蔬菜、豆類、菇類、海藻輪流吃，並以原型食物為主，避免長期只依賴精製粉末，「從今天開始，別再嫌那些食物『濕濕、黏黏、滑滑』，那正是腸道最想收到的修復訊號。當腸道被餵對了，很多問題，真的會自己慢慢退場」。

