這食物別吃太多！恐害肝腎壞掉 癌症找上門

大口大口吃肉，小心傷肝、傷腎，更可能埋下癌症風險！你每天吃的肉，真的「剛剛好」嗎？

肉吃太多 恐傷肝、傷腎

台灣營養學會理事、輔仁大學營養科學系教授兼系主任許瑞芬指出，過量攝取肉類，不僅耗損肝腎元氣，還會增加個體的代謝壓力、氧化壓力和排毒壓力，這些都是潛在致癌因素。

許瑞芬表示，飲食中攝取的蛋白質，無論來自動物或植物，超過個體對蛋白質的生理與生化需求時，過剩的蛋白質無法儲存於體內，會透過肝臟的尿素循環代謝轉化為尿素，隨著血液進入腎臟，過濾後排出體外，無形中增加腎臟負擔，並削弱肝腎解毒和排毒能力。

廣告 廣告

過量的蛋白質攝取，會增加肝腎負擔，對人體產生生理毒性。許瑞芬舉例，當攝取過多動物性蛋白質，多餘的甲硫胺酸分解後，可能促進尿鈣流失。所以過量攝取肉類，不僅耗損肝腎元氣，還會增加個體的代謝壓力、氧化壓力和排毒壓力，這些都是潛在致癌因素。

看更多：紅肉致癌不健康？營養師：誤會！B12、鐵質好來源 鮭魚、鴨肉是紅肉？

肉吃太多會得癌症？

許瑞芬說明，癌症的發生通常源於正常細胞基因突變，演變為異常的癌細胞；而誘導這些細胞變異的微環境因素，包括：高氧化壓力和持續的發炎反應。

當攝取動物性食物，尤其是肉類時，常會同時攝入較高含量的飽和脂肪酸和膽固醇，這些成分是引發高氧化壓力和發炎反應的潛在致癌風險因子。

看更多：這些食物都在默默奪人性命！預防癌症、糖尿病、腦中風快吃它

肉可以吃多少？

蛋白質攝取量超過多少，會被視為有毒飲食呢？許瑞芬指出，美國食品藥物管理局（FDA）建議，不宜超過總熱量的35％；美國國家科學院（NAS）建議，不要超過建議量的2倍，台灣衛福部則建議為總熱量10～20％，以上為蛋白質的攝取提供適當參考範圍。

看更多：81歲文平夫婦無三高！健保卡從未用過 健康祕訣大公開

◎ 本文摘自／《精準營養與肺癌治療》陳晉興．許瑞芬．葉宜玲．朱芷君 著

◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供

更多健康2.0報導

鮭魚輸了！30元秋刀魚完勝 護心防癌全靠它！醫：魚罐頭這樣吃CP值最高

一吃飽就暈碳！45～54歲3招防腦袋斷電還能養肌肉

睡眠呼吸中止釀中風、失智！少吃這食物竟有關 壓1神穴通鼻竅



本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章