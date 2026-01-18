這食物吃太多會得癌症！醫生親測吃1個月變胖、失眠、頭痛 超可怕
國際癌症研究機構（IARC）認為每天食用50克加工肉類，罹患大腸癌的風險將增18％。
加工肉致癌！高溫烹煮紅肉生致癌物
國際癌症研究機構（IARC）對加工肉類的定義包括培根、香腸、臘腸、熱狗、火腿以及任何經過加工醃製、熏製或發酵進行的肉類或家禽。而加工肉類在醃製和煙熏等製作過程中，可能會產生致癌物質。醃製肉類時所使用的硝酸鹽和亞硝酸鹽，在人類的消化腸道內可被細菌轉化為N亞硝基化合物致癌物。
紅肉在攝氏200度或以上高溫烹煮時，會產生雜環胺及多環芳香族碳氫化合物等已知或懷疑致癌物質。國際癌症研究機構得出結論，每天食用50克加工肉類，患大腸癌的風險將增加18％，吃得愈多則風險愈大。
看更多：24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
英國政府建議：紅肉及加工肉每日勿逾70克
英國癌症研究中心說明，英國21％腸癌和3％癌症是由食用紅肉或加工肉類引起的，因此，英國政府建議成年人，每天食用紅肉及加工肉，合計不要超過70克。該指引是一個平均值，所以如果一天吃多了，其他日子便需要減量。
看更多：60歲男早餐必喝一款湯 竟得大腸癌！醫：鹹酥雞和酒也危險
英國醫生吃加工食品出現便祕、失眠及變胖
英國醫生Dr. Chris Van Tulleken曾為BBC做了一個月的實驗，將自己80％的飲食換成加工食品，經過一周後，他就開始出現便祕、失眠、頭痛等症狀，而在一個月的實驗過後，體重上升6.5公斤，其中有3公斤是脂肪。另外，內分泌檢查結果則發現，飢餓素上升了30％、瘦素則減少，表示大腦發出的訊號讓他變得更容易餓。
一項刊登在《美國醫學會神經學期刊》（JAMA Neurology）的研究指出，長期食用超加工食品，可能會造成認知功能下降、執行功能下降等，危害大腦與心血管健康。
長期食用加工肉影響
便祕。
失眠。
頭痛。
變肥。
認知力下降。
執行力下降。
損害大腦。
影響心血管健康。
看更多：10種護腦食物看過來！「年輕」也有失智風險 別等老了才預防
更多內容：高血壓｜全球10億人血壓高！新研究降血壓5食物你可能不知1日1蛋
文章授權轉載自《香港01》。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
