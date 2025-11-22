這食物每周吃1次失智風險少47％！8大養腦食物 對抗健忘、防大腦老化
想變聰明、記憶力更好，其實從「吃」就能開始！不論是想提升專注力、對抗健忘，還是預防大腦老化，營養師林世航推薦8種好食物，幫你養腦、補腦，連失智風險都能下降。
8大健腦食物
1.雞蛋
雞蛋中的「卵磷脂」，能增強記憶力、縮短反應時間，其中卵磷脂中的膽鹼，可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助。
《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）一項最新研究發現，年長者每周僅吃1顆雞蛋，可降低47％失智症風險。
2.莓果類
藍莓含有豐富抗氧化物，如維生素C、花青素，能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。
3.深海魚
鯖魚、秋刀魚、鮭魚等深海魚類，含有Omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，富含的DHA還可幫助腦部發育，並改善學習力和記憶力。
4.堅果種子
葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，讓記憶清晰不模糊。
5.綠葉蔬菜
菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康，每日吃足蔬菜是護眼又護腦的一大關鍵！
6.黑巧克力
70％以上的黑巧克力，富含可可黃烷醇，有助於促進腦部血液循環，不僅能提升認知表現，還可能幫助改善記憶力，是兼顧美味與腦力的小幫手。
看更多：黑巧克力好處：2時間吃助穩血糖、降血脂 4壞處一次看
7.抹茶、綠茶
兒茶素與茶氨酸能有效抑制認知衰退，研究發現，抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。
看更多：喝茶抗癌又降血糖！這種茶更有益健康 還能補充維生素C、B群
8.咖啡
喝咖啡除了可降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險；但需要注意，12～18歲每日咖啡因攝取量，應控制在100毫克以下，成人則是300毫克以下。
◎ 本文摘自／好食課
◎ 撰文／林世航營養師
◎ 圖片來源／好食課．達志影像/shutterstock提供
