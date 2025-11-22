這食物每周吃1次失智風險少47％！8大養腦食物 對抗健忘、防大腦老化

想變聰明、記憶力更好，其實從「吃」就能開始！不論是想提升專注力、對抗健忘，還是預防大腦老化，營養師林世航推薦8種好食物，幫你養腦、補腦，連失智風險都能下降。

8大健腦食物

1.雞蛋

雞蛋中的「卵磷脂」，能增強記憶力、縮短反應時間，其中卵磷脂中的膽鹼，可作為神經傳遞物乙醯膽鹼的前體，對於胎兒認知發展與老年認知維持都有一定幫助。

《營養學期刊》（The Journal of Nutrition）一項最新研究發現，年長者每周僅吃1顆雞蛋，可降低47％失智症風險。

2.莓果類

藍莓含有豐富抗氧化物，如維生素C、花青素，能幫助減輕大腦氧化壓力，延緩腦部老化。

3.深海魚

鯖魚、秋刀魚、鮭魚等深海魚類，含有Omega-3脂肪酸，除了可減少發炎、降低憂鬱症風險外，富含的DHA還可幫助腦部發育，並改善學習力和記憶力。

4.堅果種子

葵瓜子、南瓜籽、杏仁果、核桃等堅果種子含有維生素E，能保護大腦免受自由基損害，讓記憶清晰不模糊。

5.綠葉蔬菜

菠菜、羽衣甘藍等蔬菜富含鎂及葉酸，有助於神經傳導，幫助維持記憶與注意力，也含有葉黃素與玉米黃質，有助於維持眼睛健康，每日吃足蔬菜是護眼又護腦的一大關鍵！

6.黑巧克力

70％以上的黑巧克力，富含可可黃烷醇，有助於促進腦部血液循環，不僅能提升認知表現，還可能幫助改善記憶力，是兼顧美味與腦力的小幫手。

7.抹茶、綠茶

兒茶素與茶氨酸能有效抑制認知衰退，研究發現，抹茶可減輕壓力與焦慮，並提升記憶力、改善短期與長期認知功能。

8.咖啡

喝咖啡除了可降低睡意外，還能提高警覺性與降低失智風險；但需要注意，12～18歲每日咖啡因攝取量，應控制在100毫克以下，成人則是300毫克以下。

▲健腦食物。

好食課

林世航營養師

◎ 圖片來源／好食課．達志影像/shutterstock提供

