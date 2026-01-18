「這食物」要吃炸的！名醫：清蒸反而害健康「超毒」

記者施春美／台北報導

醫師江守山表示，若要吃臭豆腐，他只吃油炸臭豆腐，而不吃清蒸臭豆腐。（示意圖／photoAC）

食物經過油炸，會危害健康，但醫師江守山表示，若要吃臭豆腐，他只吃油炸臭豆腐，因為臭豆腐是一種發酵雜亂的產品，容易產生傷肝的黃麴毒素，油炸過程可達攝氏280度，可滅殺黃麴毒素，而清蒸僅100度、難以滅菌。「所以，我只吃油炸臭豆腐，絕對不吃清蒸臭豆腐。」

腎臟科醫師江守山在一健康節目中表示，他會拒吃3種食物，包括清蒸臭豆腐、花生粉、豆科植物。

他表示，他不吃清蒸臭豆腐的原因在於，臭豆腐是一種發酵較為雜亂的產品，容易內含黃麴毒素、赭麴毒素，「前者傷肝，後者傷腎。」黃麴毒素毒性極為強烈，極少的劑量就可致命，而且還是一級致癌物。「油炸過程高達280度，可去除此毒素，但清蒸只能達100度，無法去除黃麴毒素。」

油炸雖會害油品劣變、酸敗 江守山：黃麴毒素更毒！

江守山並表示，即使油炸會導致油品劣變、酸敗等而危害健康，「但這傷害遠低於黃麴毒素對人體的毒害。」因此，當他想要吃臭豆腐時，只吃油炸臭豆腐，絕不碰清蒸臭豆腐。

至於不吃花生粉的原因，他說明，花生粉大多是被電腦選粒機淘汰的花生所製成，加上容易長黴，因此滋生黃麴毒素，花生粉在黃麴毒素檢驗的不及格率向來很高。「豆科植物」是連續採收性植物，農民種植時，噴灑農藥的種類、頻率高，以致於農藥殘留的不合格率居高不下。

