「這首歌」伍佰僅是翻唱！「原唱」病逝留下經典回憶

許多人以為經典情歌〈愛你一萬年〉是由歌手伍佰所演唱，但其實這首傳唱數十年的名曲的原唱者，竟是有「山地歌王」之稱的原住民歌手萬沙浪。隨著歌曲被多次翻唱和重新編曲，原唱身分逐漸被大眾淡忘，如今由萬沙浪演唱的版本已成絕響，萬沙浪已於2023年逝世，享壽74歲，留下歌迷深深的懷念。









「山地歌王」萬沙浪在華語流行樂壇中，是極具代表性的台灣原住民歌手，他的音樂也深深影響後輩音樂人。（圖／翻攝自萬沙浪臉書）

有「山地歌王」之稱的萬沙浪（王忠義），是台灣原住民歌手中極具代表性的一位。過去，他以渾厚的嗓音與強烈民族風格，在1970至1980年代風靡全台，成為華語流行樂壇中不可取代的地位。萬沙浪最知名的代表作為〈風從哪裡來〉，這首歌在1971年隨同名電影爆紅，之後他也陸續推出多首經典歌曲，如：〈愛你一萬年〉、〈娜魯灣情歌〉及〈藍色的姑娘〉。這些作品不僅成為歌壇界傳唱的名曲，也深深影響後輩音樂人。

萬沙浪晚年飽受病痛折磨，但他仍保持樂觀心態，展現堅韌的精神。（圖／翻攝自萬沙浪臉書）

不過，萬沙浪的晚年飽受病痛折磨，他在1997不慎從樓梯摔下，腦部因此受傷，導致行動能力大幅下降，生活上需要他人協助。之後幾年，他的健康狀況持續惡化，更在2015年兩度中風，造成半身癱瘓，語言及行動能力明顯受限，使他必須仰賴鼻胃管進食。雖然萬沙浪的健康面臨種種考驗，但他仍保持樂觀心態，展現幽默與堅韌。隨著病情反覆，他於2023年6月清晨病逝，享壽74歲，讓歌迷深感不捨。

