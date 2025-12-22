這麼剛好？ 監視器前晚壞 北捷：其他可補強

張文在台北車站首次發動攻擊時，台北市的國民黨和民眾黨議員質疑北捷監視系統有問題，北捷承認有一組主機在事件前一晚的晚上11點壞掉，導致無法回放，目前整個系統包含10010支監視器和466台硬碟，都已經隨時檢查。

台北市議員耿葳批評北捷警力分配不足，指出一個捷運站大約只有一位警察，並稱台北市的社會安全網「破爛不堪」。 北捷董事長趙紹廉表示，當時行控中心發現煙霧並追查到有人丟擲煙霧彈，警方也很快到達現場。

台北市議員耿葳指出，捷運警察隊目前有四個分隊，外勤168人負責117個站點，人力嚴重不足，並強調台北市的首要目標是修補安全網的漏洞。

