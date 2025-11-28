這麼好吃？黃仁勳快閃離台前又來吃內湖這家麵店 霸氣1舉動全場嗨翻

黃仁勳快閃來台2天1夜，離台前再度去內湖吃最愛的牛肉麵。（圖／資料照）

輝達創辦人「AI教父」黃仁勳27日趁著美國感恩節假期快閃來台，並於28日離台返美，行程極為保密，許多人都是黃仁勳落地後才得知消息。而在黃仁勳上飛機前，他還特地到內湖的愛店「牛耳精緻麵館」大啖牛肉麵，且當場幫排隊民眾買單，讓全場嗨翻。

黃仁勳此次2天1夜快閃台灣，讓許多人措手不及，由於本次為私人行程，因此相當保密。一下飛機就先到「花娘小館」用餐，之後拜訪台積電創辦人張忠謀；傍晚時現身中山區四平街，採買蜜餞、逛手搖飲店，再到國賓中餐廳用晚餐。

廣告 廣告

到了28日，黃仁勳早上到大安區「老漿家」吃早餐，並在搭飛機離台前，先去內湖「牛耳精緻麵館」吃必點的紅燒半筋半肉麵，他還笑稱，自己抽了時間去腳底按摩，好好放鬆了一番。

根據《NOWNEWS》報導，牛耳精緻麵館業者透露，黃仁勳此次用餐是「插隊」來吃，因此他也當場幫排在後面的客人全數買單，不少客人得知後相當開心，打趣表示「乾爹出錢，當然就要點貴一點的」，所以打算點最貴的滿漢牛肉麵。

黃仁勳離台前表示，大概明年一月會回來與大家過農曆新年。他說自己非常期待到時可以和家人一起來，不過家人應該同行，因為行程非常辛苦，要去很多地方，所以他應該會自己一個人旅行。

更多中時新聞網報導

經痛難耐 子宮肌腺瘤作祟

全台首例 創新心律調節器救命

隔20年重返小巨蛋RAIN開放粉絲許願中文歌