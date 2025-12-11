「這麼好的年輕人…」賴佩霞女婿換心失敗病逝！哽咽怒：一直相信他能挺過 新婚1年天人永隔

賴佩霞在演唱會後急飛美國陪伴女兒，面對小女婿不幸離世，數度哽咽談及心路歷程。（翻攝自臉書/大愛人文講堂）

藝人賴佩霞今（11日）在公開活動上透露，小女兒的外籍丈夫Kevin因換心臟手術失敗不幸離世，令家人深陷悲痛。這對新人去年（2024）10 月才在美國完婚，婚後仍處於新婚期，就遭逢生離死別。賴佩霞描述事件時多次落淚，坦言自己「很憤怒」，也始終相信Kevin能度過難關，如今只能將心碎化作祝福。

換心手術突生變故 Kevin凌晨離世

賴佩霞表示，小女婿Kevin原本預計接受換心手術，家人始終抱持希望。不料在她於11月30日完成首場演唱會後僅2天，12月3日凌晨3點多，女婿手術卻傳來不幸消息，Kevin因搶救無效離世。

廣告 廣告

消息傳來時，賴佩霞立刻從台灣飛往美國，陪伴小女兒面對巨變。

賴佩霞日前出席「大愛人文講堂」時談到此事，多次哽咽，她坦言情緒非常複雜，甚至感到憤怒。她說：「我一直相信，他挺得過來。」但結果卻出乎所有人預料。

賴佩霞形容自己像是看見「人性與神性的交戰」，在震驚與痛楚中努力整理情緒，「為什麼，這麼好的一個年輕人……」語未畢便再度哽咽。

結婚一年即陰陽兩隔：家庭劇變難以承受

賴佩霞透露，小女兒與Kevin去年10月在美國舉行婚禮，夫妻倆婚姻剛滿1年就遭遇巨大的生命考驗，家人面對突如其來的離別都難以接受。

賴佩霞表示，這段時間看著女兒承受的痛，是母親最難面對的部分，只能陪伴、也只能接納，「這就是人生」。

賴佩霞如何走過小女婿離世？單曲〈總會有個人〉成生命意義延伸

談到近期推出的單曲〈總會有個人〉，賴佩霞透露，這首歌原本是演唱會的主題曲，如今卻成為她紀念Kevin的方式。

她深情表示：「〈總會有個人〉的誕生，就是我對 Kevin 留下的所有愛與理解。他讓我看到生命的脆弱，也看到愛如何在最艱難的時刻仍然支撐著我們。」

更多鏡週刊報導

阿信年過半百了！50歲仍超扯凍齡狀態 網友一查驚呼「竟然跟翁立友同年生」

「婆婆給我很多錢錢」郭碧婷兩岸分居真相曝！ 談「被稱越來越向太化」親上火線揭原因

「吞8隻死螃蟹」于朦朧之死未解...喬任梁爸驚傳中毒送醫 躺病床虛弱說話！網心疼