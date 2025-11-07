即時中心／徐子為報導



白宮公布日前於釜山峰會上，中國領導人習近平一張「笑瞇了眼」照片，這與他向來嚴肅權威的形象完全不同，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國內也看不到習近平罕見露出笑容的畫面。





美媒《CNN》（美國有線電視新聞網）報導指出，習近平向來以嚴肅穩重著稱，鮮少公開展露笑容，這主要是中國政府及國家媒體長期致力於塑造他嚴肅、權威的形象。



然而，白宮在美中釜山峰會後公布一組照片，呈現了習近平不同的一面。峰會上，美國總統川普和習近平面對面而坐，身旁是各自的官員。在一張照片中，川普伸出手臂越過談判桌，向習近平展示一張手卡，手卡上的內容則不明。



另一張照片中，習近平雙眼微閉、露出笑容，身旁的外交部長王毅也在笑。這些照片是否按照時間順序排列，目前尚不清楚。



白宮公布的照片呈現了習近平的另一面，而這一面在中國官方媒體發布的畫面中幾乎看不到。



此外，媒體也捕捉到習近平在亞太經濟合作會議（APEC）韓國慶州峰會期間，與韓國總統李在明互換禮物時開玩笑的畫面，李在明送給習近平一塊木製圍棋棋盤，而習近平則回贈兩支中國製的小米手機。



當李在明問道：「通訊安全如何？」時，這問題讓習近平與在場人士都笑了起來。習近平笑回：「你可以檢查是否有後門。」



習近平露出笑容的畫面之所以罕見，不僅是因中國言論自由遭嚴格限制，也嚴密掌控資訊流通，進而控制自身形象。任何不符合政府敘事的畫面或報導，都可能被審查機構迅速刪除。





廣告 廣告

原文出處：快新聞／這麼好笑？白宮公布習近平「笑瞇眼照」 不過中國民眾全都看不到

更多民視新聞報導

北部清淨藍海年度最終場 廉能海巡風城法治宣導活動成功落幕

全新北市都要塞爆？ 侯友宜：耶誕城不侷限板橋、擬逐步擴大至各區

最新民調曝光！高雄綠營皆贏柯志恩 恐初選成這2人對決

