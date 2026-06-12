「這麼好酬庸怎麼捨得廢」 藍青年轟監委被提名人名單：一片綠友友、一群老綠男

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​總統府今（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，副總統蕭美琴強調，在未修憲、廢除監察院前，總統與立法院須恪守憲法義務，懇請立院客觀審視所有被提名人，維持監察院正常運作。國民黨前發言人賴苡任批評，監委名單有台獨大老、長老會牧師、黨產會委員、促轉會委員等，明顯有民進黨派系色彩，他更形容這份名單，就是「近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。

​賴苡任在臉書表示，賴清德政府今日公布最新一屆監察委員提名名單，民眾開始在網路上分析討論每位被提名人的身分背景，他特地整理出一份自認最新、最全的版本。

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他指出，名單中有台獨大老、長老會牧師、黨產會委員、促轉會委員、民進黨廉政會主委、被刷掉大法官提名人、民進黨立委助理、賴清德任職台南市長時期的政務官、林佳龍任職台中市時期政務官、前總統陳水扁法律顧問團成員、衛福部部長及政次，以及多位民進黨前立委。

賴苡任指出，這份名單很明顯有民進黨派系的色彩，「要我評論這份名單，就是近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。他並諷刺表示，民進黨不是要廢監察院嗎？「事實是，這麼好酬庸的地方，怎麼捨得廢」。



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