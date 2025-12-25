這麼帥怎辦？車銀優穿軍裝登節目 張員瑛、Karina合體片段再曝

韓星車銀優以「臉蛋天才」的美譽聞名，儘管已於7月入伍服役近5個月，他仍活躍於多項活動中。近日，車銀優受邀參與國防宣傳節目，以一等兵身分為觀眾講解部隊歷史，展現出認真可靠的一面。他身著軍裝的帥氣外表，讓粉絲直呼難以專心聆聽內容。同時，車銀優與張員瑛、Karina合作的廣告微電影《The Christmas Song》已完結，官方釋出了完整22分鐘短片及精彩花絮。

車銀優受邀上國防宣傳節目，畫面美到以為在拍偶像劇。（圖／翻攝KFN）

車銀優在國防宣傳節目中，擔任說書人角色。他語氣沉穩地講述1950年6月25日因朝鮮軍隊非法突襲南方而爆發的戰爭，以及首爾遭受轟炸的歷史。車銀優在節目中不時露出溫柔笑容，尤其當他談到戰爭孤兒的遭遇時，表現出深切的同情。車銀優的表現狀態極佳，然而他的帥氣外表卻讓粉絲們難以專心聆聽內容。許多粉絲在社群媒體上表示，被他的神仙臉蛋所吸引，根本聽不進去他在說什麼。

邊佑錫擄獲不少粉絲。（圖／翻攝Google Korea）

另一方面，由邊佑錫、張員瑛及Karina合作的廣告微電影《The Christmas Song》已經完成三個篇章的故事。官方不僅釋出了完整22分鐘的短片，還公開了拍攝花絮。這部微電影將三位擁有出眾外貌的藝人同框，被粉絲形容為「太過養眼的耶誕禮物」。

