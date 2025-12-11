「這一味」要絕跡了！入選米其林餐廳宣布12／31關店 原因曝光

台中向上市場的「在來碗粿米糕」宣布年底結束營業。圖／店家FB

台中向上市場的「在來碗粿米糕」，2024、2025連續兩年摘下米其林指南入選，但日前卻無預警在臉書宣布，今年的最後一天就是店家的最後一個營業日，才開業不到3年，擁有大批粉絲的店家就這樣準備熄燈，讓許多粉絲都板到不捨。

「在來碗粿米糕」由嘉義碗粿老店後代創立，於2023年5月開幕，2024、2025連續兩年摘下米其林指南入選，Google 評價高達4.4顆星。老闆開業的時候說，碗粿的原料在來米，所以就這樣命名了，產品使用當天現磨米漿製作，主打冷食碗粿，還有充滿創意的甜品「黑糖碗粿」，也是許多饕客非常喜愛的產品。

不過老闆日前在臉書發文表示，原本是希望把家中三代傳承的味道，以更精緻、現代的方式重新呈現，在將近3年的時間裡，也真的有很多人喜愛自己的產品。但是，「要維持品牌最基本的日常運作，需要每年近300天、每天10小時的投入，才能讓在來呈現出我們心中期待的樣子」。

老闆說，其實一直以來都持續嘗試可能的突破，但忙碌也壓縮了許多推展工作與生活的餘裕。從年中開始，正式面對這些現實，並在衡量彼此的生涯目標後，做出了決定：「今年的最後一天，將是在來的最後營業日」。

老闆坦承，做出這個決定並不容易，「難的不是放下眼前的成果，而是放下一路支持、鼓勵我們的你們。對此，我們深感抱歉，也由衷感謝。因為你們一直以來的喜歡，才讓在來曾經燦爛的存在。」

網友看後紛紛留言表示「辛苦了，但我仍然支持你們，我深知道餐飲點滴真的不容易」、「辛苦了，謝謝你們帶給我與父母傳統小吃的精緻與回憶，希望未來台中還有再吃到的一天」、「我住台北，但我到台中ㄧ定會去您店吃碗粿及米糕，那是真的是我小時侯懷念的味道」、「現在已經很少很少有人賣甜的碗糕了，好不容易有你們，以後吃不到了，想哭」、「小時候的味道要絕跡了」。



