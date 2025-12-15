這一國也列「中國台灣」！他一句嗆爆青鳥

▲韓國電子入境申報卡自今年2月上線以來，持續將台灣標示為「中國（台灣）」，引發國人反彈。（示意圖／翻攝自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 韓國電子入境申報系統（E-Arrival Card）自今年2月啟用，將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈；而韓國外交部則回應稱，仍維持一貫增進韓台之間非官方實質合作的既有立場。對此，媒體人文翔開嗆，越南簽證申請表也將台灣列在中國，愛國青鳥這一欄若填不下去，可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。

媒體人文翔近日在臉書粉專「文翔政論」談及，最近韓國把台灣標示成CHINA （TAIWAN），我國外交部突然變成戰狼外交部，說要全面檢視對韓關係，以為人家會緊張，結果給韓國人碰了個軟釘子，人家根本不甩，現在開始有側翼起鬨說要改以「漢城」來稱「首爾」。

文翔續指，看台灣外交部這麼勇猛，給外交部工作人員加個班好了，他曬出一張截圖表示，這可不是韓國入境卡喔，這是越南簽證申請表，不知道還有多少個國家也用CHINA （TAIWAN）呢，外交部要檢視與多少國家的關係呢？

文翔提到，話說韓國至少還用PR來區分，如果中華民國是中國的話，這件事簡單就結束了，其他國家乾脆不區分又要怎麼辦？大家都知道台灣外交處境艱難，國際現實如此，一直以來跟很多國家都是非官方關係，外交部現在不知道哪來的底氣這麼嗆，連友好國家都要雞蛋裡面挑鋼筋，逼人家政治選邊，要人家做艱難選擇，愛國青鳥這一欄若填不下去，可以不去這些國家旅遊，但不要意氣用事把所有人拖下水。

