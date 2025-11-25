這一年沒他白營早垮了？陳佩琪致謝黃國昌 暗示柯將接手？

論壇中心／董思旻報導

民眾黨主席黃國昌與前主席柯文哲終於同框，昨日在社群曝光合體影片，被問到「兩個太陽」的敏感話題，柯文哲卻笑稱比沒有太陽好，正巧柯文哲的妻子陳佩琪，今日也受訪談柯的交保生活，被認為是鋪路柯文哲班師回朝。

陳佩琪在專訪揭露柯文哲心聲，也代表柯家人向黃國昌表達感謝，直言「這一年若沒有他，民眾黨早就垮了」，更稱柯文哲曾私下對她說，選出新的黨主最重要也最正確的決定。對此，民進黨發言人吳崢在《台灣最前線》節目中分析，講出這關鍵句，代表陳佩琪定調這段時間謝謝黃國昌，接下來換柯文哲出來，家裡有大人了，讓黃國昌可以休息了。

原文出處：這一年沒他民眾黨早垮了？陳佩琪定調謝謝黃國昌 暗示柯文哲回歸民眾黨？

