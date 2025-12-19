這一年「2個春節」 網友熱議：能放兩次假？ 答案扎心

中國社交平台微博昨天有個特別的熱搜，話題「再堅持一下 2262年有兩個春節」吸引近7千萬人次瀏覽，衝上熱搜第一。據媒體報導，據萬年曆查詢，2262年1月21日是農曆正月初一（第一個春節），2月20日是閏正月初一（第二個春節），這種閏正月現象十分罕見，並稱依國家規定，兩個春節只放一次假。不少網友直呼：「我還要多活200多年，太扎心了」，「點進來還以為是2062年」，「地球還在嗎？」，「到時候國家會給你放兩次假了」。

廣告 廣告

據羊城晚報報導，2262年會有兩個春節都是月亮「惹的禍」。農曆曆法是根據月相的圓缺變化計算一個月的天數，在天文學上被稱為「朔望月周期」。「朔」所在日為初一，是人們完全看不到月亮的時刻；「望」所在日為十五，就是滿月的時刻。

由於月球、地球、太陽三者之間的相對運動並非一成不變，所以「朔望月周期」有長有短。為保證農曆每月的初一必須是朔月，大小月的安排也不是固定的，需要通過觀測和科學推算加以確定。春節沒有大年三十的情況，三到五年就會出現一次，有時甚至連著幾年都會出現沒有大年三十的春節。2025至2029年，就連續5年沒有大年三十。

但如果一年當中只有12個農曆月，那麼年長平均是354天，這要比陽曆的年長少了大約11天，長此以往，就會出現寒暑顛倒的現象，春節有可能在夏天來過。因此，古人想到了「置閏」的方法，通過每兩到三年增加一個閏年，使農曆的平均年長與陽曆的年長相一致，多出來的一個農曆月就是閏月。結合「置閏」規則，2262年閏正月，所以，2262年有兩個春節。

不少網友眼花，看成是「2062年」、「2026」年，點進去才發現「我活不到那時候」。不過也有不少網友好奇問：「到時候會不會放兩次假？」、「是不是可以收兩次壓歲錢？」。

2007年「全國年節及紀念日放假辦法」公布不久，國家發改委和假日改革課題組人士就對這種特殊情況作出了明確解釋，閏年時，如果出現兩個端午節和兩個中秋節的情況，只有一個端午或中秋節放假，原則上第一個月的節日為假日。

但顯然，目前的媒體和廣大網友們都無法活著等到2262年的兩個春節，紛紛在評論區展開一場另類狂歡：「地球還在嗎」，「都掛了」，「點進來前我還以為是2062年」，「哈哈哈如今人類盼放假都盼到2262年了嗎？」，「好消息，距離2262只剩239年了」，「我還要多活200多年」，「那一年，我267歲」，「到時候國家會給你放兩次假了」，「祝大家長命兩百歲吧」，「無所謂了，看的人也等不到那天」，「那時候的人會說，當年2025年的古人還熱議過」。

更多世界日報報導

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里