這一所軍校已經廢校11年了 最近卻出現校友協會爆增好幾倍新會員的現象

創校百年的憲兵學校，擁有將校校友多達400位壯士。 (潘安彥攝影)

憲兵步隊訓練精良，這是憲兵快速反應連(昔日的機車連)。 (魏冠中攝影)

憲兵步隊訓練精良，這是憲兵快速反應連(昔日的機車連)。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】這是一所非常特殊的軍校，雖然11年前停辦廢校，但卻成為國內軍事院校中的奇葩，這就是民國14年創建的憲兵學校，迄今正好是校史100週年慶，雖然憲兵學校已經在民國103年6月遭國防部下令廢校，改組降編為憲兵訓練中心，但最近憲兵學校校友聯誼協會擴大招募老校友入會，短短一年內竟然發展成為超過400位退休憲兵壯士的龐大軍校校友會，顯示憲兵校友的強烈自尊心不容打壓，憲校忠貞精神永存。

廣告 廣告

今天是12月12日憲兵節，在我國憲兵百年戰史中匡列了14次大戰役，其中88年前的南京保衛戰是憲兵最壯烈的一戰，總計憲兵副司令蕭山令中將(追贈)以下計有6000憲兵將校官士兵與南京城共存亡，身兼南京市長的蕭將軍率憲兵部隊參加南京保衛戰，官兵共六千四百五十二員，負責增援光華門，確守清涼山、明故宮諸陣地。與日軍血戰四晝夜，生還而撤出長沙本部報到歸建者，僅約數百人，是中華民國憲兵百年戰史中最壯烈一役，也是第二次世界大戰同盟國軍隊的手都保衛戰中，唯一最具忠烈精神的憲兵部隊。

我國憲兵學校最初成立於廣州黃埔軍校二期的憲兵科，於民國14年四月開學，次年二月畢業，14年2月在廣州校本部成立憲兵訓練所，第一批受訓6個月有241人畢業，這是國軍第一批憲兵，也是憲校前身，11年後正式更名為憲兵學校，校址設於南京江寧。

位於臺灣的憲兵學校源於浙江定海的憲兵第九團(配屬舟山群島防衛司令部)，遷台後在三重成立憲兵幹部訓練班(原址現為光興國小)，民國42年復校，民國59年遷至五股鄉現址，民國93年合併憲兵訓練中心為憲校林口校區，民國103年6月因應馬英九總統時期的國軍精粹案(大裁軍案，國軍改編為募兵制取代傳統徵兵制)，憲兵學校慘遭裁撤，併入憲兵訓練中心，從此憲兵軍官培訓學府消失，一律由陸軍官校培養憲兵基層幹部。

我國憲兵學校第一任校長是蔣中正(1936年)，歷任校長之中有多人後來接任憲兵司令，或憲兵特勤隊長(劉大鵬中將)，但是近10年憲兵司令降階為指揮官後，這項傳統也不復存在。

當前憲兵已經改裝為護衛中樞的精實部隊，包括裝甲憲兵、憲兵砲兵等重裝部隊，是總統鐵衛隊。(魏冠中攝影)

當前憲兵已經改裝為護衛中樞的精實部隊，包括裝甲憲兵、憲兵砲兵等重裝部隊，是總統鐵衛隊。(魏冠中攝影)