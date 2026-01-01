這「水系」兩地成跨年首選！ 網一片倒:台北101跌落神壇

「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」不僅卡司豪華、氣氛炸裂，更在直播與現場人數雙雙創下超驚人紀錄，被狂讚是「近年最強跨年」。(圖／台東縣政府提供)

(觀傳媒花東新聞）【記者劉百瑞/台東報導】2026 跨年夜，全台各地陸續推出大型跨年活動，從卡司陣容、煙火規模到整體規劃皆成為網友熱議焦點。其中，在河海景觀第一排、臨水視角的「水系」台東與新北跨年活動因規模與音樂節內容受到高度關注，相關討論熱度明顯攀升。



台東跨年晚會以「音樂節化」策展模式登場，結合主舞台與音樂實驗場，活動從白天延續至深夜。縣府邀請張惠妹回鄉領軍，並集結 A-Lin、玖壹壹、范曉萱、葛仲珊等多組金曲常客，現場吸引逾10萬人參與，線上觀看人數亦突破30萬，倒數後施放8000發高空煙火，展現地方大型活動的整體規模與動員能量。

跨年當晚，阿妹率領玖壹壹、A-Lin、戴愛玲、范曉萱、葛仲珊、持修等多組重量級藝人輪番登台，現場湧入超過10萬名觀眾，更有馬來西亞民眾包機飛往台東。(圖／台東縣政府提供)

Threads貼文提到，台東跨年晚會完全沒有找韓團，卻電爆全台跨年晚會，沒有主持人、沒有政治人物囉唆、沒有廣告串場，直言要「其它縣市的承辦人員多學學」，圖為總導演張惠妹。(圖／台東縣政府提供)

新北市跨年則主打跨河煙火與雙舞台演唱會規劃，今年煙火由法國團隊操刀，施放數量達3.5萬發，搭配河岸景觀設計，視覺效果受到不少網友肯定。新北市府也指出，河濱公園從防洪空間轉型為大型活動場域，已逐步成為市民跨年與休憩的重要據點。

跨河煙火以115年5月即將通車的淡江大橋為核心舞台，在左右兩側共設置6大燃放點。（圖／新北水漾臉書）

相較之下，台北101跨年煙火受到天候因素影響，當晚濕氣與霧氣偏重，煙火畫面能見度成為討論焦點。雖然主辦單位事前採用低煙煙火設計，但仍有部分民眾反映實際觀賞效果有限，相關畫面在社群平台引發不同聲音。

台北整天細雨加上濕氣爆表，煙火一放就被霧氣吞沒，畫面慘變「101煙霧秀」。社群上災情照狂傳，留言區毫不留情：「我以為在看空氣清淨機測試」、「低煙煙火遇到高濕度，直接變成笑話」、「台北只剩情懷，內容早就輸光」。

不少網友更直言，台北101跨年早已失去優勢，卡司年年重複、場地擁擠、天氣風險又高，「不如在家看台東直播」、「乾脆轉播別縣市比較實在」。隨著台東、新北接連端出「音樂節等級」與「國際煙火規模」，網路風向明顯轉向，留言區狂刷：「今年跨年首選已經不是台北」、「101真的該退休了」、「不是其他縣市變強，是台北太久沒進化」。

天氣是一時，但內容是實力。2026 跨年夜，台東、新北用一晚證明，跨年不再只有台北能看，而台北101，則首次被網友公認——正式跌下跨年神壇。有網友指出，跨年活動成效除硬體規模外，也與天氣條件密切相關；但也有意見認為，近年各縣市跨年活動形式日益多元，音樂策展與整體體驗逐漸成為評價重點，單一地標式煙火已不再是唯一吸引力。