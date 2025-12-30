「這一生我做得非常好」曹西平月初才回顧人生 感恩貼文成最後告別

娛樂中心／林昀萱報導

66歲藝人曹西平（四哥）不料29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。12月初曹西平才感嘆「12月對四哥來說是感恩月」，更說「這一生我覺得我自己做得非常好」，沒想到竟成人生最後告別。

曹西平向來有話直說，時常在社群與粉絲互動。12月初他才回顧演藝生涯，在粉絲團表示這個月份對他來說是「感恩月」，要感恩的事情太多說不完，直言老了、肥了、醜了、變了樣子是人生必經的過程，不接受也是要接受，不用酸言酸語的諷刺人變老的事實。曹西平強調：「四哥最起碼在我的演藝生涯，這一生我覺得我自己做得非常好。我不丟臉、我有藝德，我對得起養育我栽培我的父母親，沒有讓開醫院當醫生的爸媽丟臉，爸媽可以抬頭挺胸走出去說這是我的兒子曹西平」。

廣告 廣告

曹西平感謝一路上支持、幫助過他的人，讓他可以走到現在，更說「謝謝你們謝謝身邊這些年輕人們，讓四哥的晚年很忙碌很值得非常充實，因為讓我感覺到付出真的是一種快樂，真心付出就不嫌累。」面對演藝圈的現實，曹西平也說「人爭一口氣佛爭一柱香，永遠都要記得沒有底氣你就是要受氣，不要生氣自己要爭氣，永遠不變很殘酷的事實」，坦言「封殺」兩個字在他演藝生涯中時常出現，自己從未畏懼，依然充滿鬥志往前走，「因為我要吃飯我要生活、我需要錢，我怎麼可以怠惰我自己呢？我又怎麼可以放棄我自己呢？回到家眼淚擦一擦繼續往前笑笑工作去，跟誰說都沒有用自己心裡知道就好了，沒有爸媽沒有家人我很堅強一路活到現在。」

文末，曹西平才說很多話會陸續跟大家說，並再次表達對眾人一路相挺的感謝。沒想到不到一個月傳來猝逝消息，很多話無法再說，這篇貼文也成為他對自己人生最後的回顧。

更多三立新聞網報導

沉痛別至親／獨家！與王文洋共進最後晚餐 麻衣父親癌末抱病來台道別

中共突襲圍台軍演 他揭「3大不尋常之處」：極度不智！

林俊傑認愛七七！兩人交往蛛絲馬跡藏不住 「戀愛時間軸」曝光

知名男模爆性侵／上節目曾爆對小S性騷疑雲 鮮肉男模遭控性侵女大生

