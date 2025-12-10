這一碗說再見太難！連2年入選米其林「Google 4.4星高評價」 在來碗粿米糕突宣布歇業

台中米其林推薦名店《在來碗粿米糕》將於12月31日熄燈。（圖／翻攝自在來碗粿米糕臉書）

台中向上市場的人氣米其林推薦名店《在來碗粿米糕》，近日在社群平台發出歇業公告，表示將於2025年12月31日正式結束營業，這家由嘉義碗粿老店後代創立的專賣店，自2023年5月開幕以來，以文青風格結合傳統滋味迅速走紅，不僅連續兩年獲選《米其林指南》推薦，也在Google上擁有高達4.4顆星的評價。歇業消息一曝光，引發廣大粉絲不捨。

《在來碗粿米糕》在公告中提及：「這不是一個容易的決定。難的不是放下眼前的成果，而是放下支持我們走到今天的大家。因為有你們的喜歡，《在來》才得以曾經燦爛存在。」《在來碗粿米糕》主打每日現磨米漿蒸製的冷食碗粿，講究米香與彈性，搭配自製辣炒蘿蔔乾與蒜汁，展現傳統風味的細膩層次。

廣告 廣告

除此之外，另甜品「黑糖碗粿」，更因融合創新與經典獲得評審青睞，《米其林指南》甚至建議可加入牛奶球，感受傳統與創意並存的口感變化。儘管連續入選米其林、深受顧客喜愛，業者仍在臉書粉專坦言，維持理想中的品質與營運狀態，需要每年近300天、每日長達10小時的高度投入，使團隊長期處於高度忙碌的狀態，壓縮了生活與發展的空間。經多次討論與衡量後，最終做出結束營業的決定。

歇業消息一出，老顧客紛紛湧入留言區表達惋惜與感謝：「我住台北，每次到台中都會來吃這一味」、「謝謝你們讓我和家人重新連結起童年的味道」、「已經很少人做甜碗粿了，你們是少數的堅持」、「今天才剛去買，沒想到竟是最後一次」。

《在來碗粿米糕》的歇業，不僅象徵一段堅持傳統與創意融合的小吃精神走入尾聲，也讓人再次反思，在餐飲市場的現實壓力下，小店如何平衡品質、理想與生活，是一道難解的選擇題。

店家於臉書發布歇業公告，坦言難以兼顧品質與生活，感謝顧客一路相挺。（圖／翻攝自在來碗粿米糕臉書）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

神秘室友2／林廷憶親密互動經紀人 大街上摟腰靠肩樣樣來

佳德鳳梨酥遭控有「黑色異物」 曝衛生局還清白：說謊良心不痛嗎？

烏鴉戰拳願2／烏鴉控豪車一台都沒買！ 夏筠婷火速貼行照打臉：這不就都明白了嗎