這「蟲」害的！男吃漢堡後竟肉類過敏亡 醫警：2症狀要當心

健康中心／李紹宏報導

美國維吉尼亞大學醫學院近日證實，全美出現首宗因孤星蜱叮咬，引發「α-半乳糖綜合症」（Alpha-gal Syndrome，俗稱肉類過敏）導致死亡的病例。一名居住於新澤西州的47歲男子，在食用牛排與漢堡後，在4小時候猝逝，引發國際過敏與免疫學界的高度關注。專家指出，如果民眾被這類蜱蟲叮咬，並食用紅肉後，身體出現2種異狀，務必就診治療。

美國一名男子在吃完牛排和漢堡後，竟肉類過敏亡。（示意圖／PIXABAY）

美國民眾被蜱蟲咬 引發肉類過敏

根據《Science Daily》報導，當時該名男子在燒烤聚會食用牛肉漢堡後，約4小時後突然在浴室倒地身亡。由於「肉類過敏症狀」通常在攝取肉類3至6小時後才發作，加上初期症狀如腹痛、嘔吐易被誤認為腸胃炎，死因一度被標記為「不明原因猝死」。直到過敏權威普拉茨·米爾斯（Thomas Platts-Mills）博士介入，透過死後血液檢測，才證實死者體內存有極高濃度的α-半乳糖抗體。

廣告 廣告

調查發現，該疾病的源頭是「孤星蜱」（Lone Star tick）的叮咬。這種蜱蟲會將α-半乳糖注入人體，誘發免疫系統將哺乳類肉類（如牛、豬、羊）視為威脅。死者妻子回憶，丈夫腳踝曾出現十餘處疑似恙蟎的叮咬痕跡；專家指出，美國東部許多所謂的「恙蟎叮咬」，實際上多為孤星蜱幼蟲所致，長期瘙癢正是過敏觸發的警訊。

專家分析，孤星蜱會把α-半乳糖注入人體。（圖／翻攝自美國病蟲害管理官網）

哪2個症狀要當心？

研究團隊分析，該病例之所以演變為致死性的過敏性休克，可能與多重誘發因子疊加有關。據了解，男子在進食紅肉時還喝啤酒，加上當天曾有劇烈體能活動，以及接觸花粉，這些因素都可能加速並劇烈化免疫反應。此外，死者平時較少食用紅肉，這可能導致身體在突然攝取大量過敏原時，產生毀滅性的過度反應。

隨著氣候變遷與鹿群數量增長，孤星蜱的棲地正迅速擴張，風險族群隨之增加。因此專家警告，若食用紅肉後數小時出現劇烈腹痛，或是民眾被蜱蟲叮咬後，瘙癢持續超過一週，應接受過敏檢測，並請盡速就醫。

更多三立新聞網報導

2女誘惑陌生男開房 竟玩「變態遊戲」還劫財！下場慘了

就職7年「跑台灣543圈」！台南市長黃偉哲交漂亮成績單：減債205億

拍臀襲胸是「測試聽話」？台中惡老闆冷嗆女員工：誰叫妳太誘惑我

記錄成長？父母喜替小孩錄「裸身洗澡片」 醫師警：反成一輩子惡夢

