這一跤喚醒城市的溫度 暖心警民接力守護跌倒婦

▲ 婦人跌了一跤喚醒了城市的溫度，暖心警民接力守護。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】日前深夜臺中東區街頭上演了一場暖心的救援行動，64歲陳姓婦人過馬路時不慎跌倒，熱心路人見狀立即上前攙扶至安全處，遞上礦泉水讓她解渴，同時通報警方到場協助。員警關心過程中發現陳婦當天已兩度摔倒，雙手明顯腫脹卻無疼痛感，得知其有糖尿病宿疾後，立即通報救護人員前來評估，並聯繫家人到場，其姪女陪同就醫之際，也向熱心民眾及員警協助表達感激。

▲婦人過馬路時不慎跌倒，熱心路人見狀立即上前攙扶至安全處。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所所長許逸維、警員顏英全日前凌晨12點多巡邏時，獲報東區建成路與大智路口有民眾需要協助。員警立即趕赴現場，發現是一名陳姓婦人過馬路時不慎摔倒，當時多位熱心民眾見狀紛紛上前關心，見她第一時間沒有起身，擔心她可能受傷不敢貿然攙扶，然因深夜車速較快，為了婦人的安全，便合力將她移至路旁騎樓休息。眾人關心其傷勢時，聽到她深夜時分卻自稱要出門拜拜，察覺其疑有失智情形，遂通報警方到場協助。

員警見陳婦臉部及手腳多處擦傷，雙手亦有明顯瘀青腫脹，進一步詢問得知她當日下午外出時也曾摔倒，但自稱患處不痛毋需就醫，由於陳婦患有糖尿病等慢性疾病，員警不敢掉以輕心，隨即通報119到場協助並通知家屬前來。經救護人員到場初步評估後，建議送醫進一步檢查，陳婦的姪女也隨即趕抵現場，對於熱心民眾與警方在深夜時分即時伸出援手，表達萬分感謝。

▲婦人寫下自己的名字，讓員警得以聯繫上其家人。

隨著臺灣邁入超高齡社會，失智症人口及獨居長輩的比例逐漸攀升，照顧長輩更需要全方位資源投入。警方呼籲，子女除可為獨居的長輩安裝監視器或緊急求救鈴，以備不時之需，家中長輩若有失智症狀或走失之虞，亦可讓其隨身攜帶可供協尋的資訊，以便發現者即時掌握身分助其返家。而街頭上若有發現疑似需要協助的民眾，也請不吝伸出援手，通知警方到場，讓他們能安全返回家人身旁。（照片記者鄭瑞芳翻攝）