這一鍋5折大啖圍爐宴 點點心水果禮盒變蒸包

迎接新年和農曆春節前聚餐旺季，餐飲品牌強力推出好康搶客。這一鍋餐飲集團主打「馬馳萬象圍爐年菜」，讓民眾以近5折的超值價格享用本A5和牛、神仙牛肉；點點心讓新春必送的水果禮盒，變身為「雙果迎春水果豬包」造型蒸包禮盒；開飯川食堂進駐台中廣三SOGO百貨；拿坡里披薩、炸雞力推「雞省炸烤雙享」活動。

這一鍋餐飲集團主推「馬馳萬象圍爐年菜」，提供聚寶鴛鴦鍋、遊春麻辣鍋、開歲老火湯等3款湯底，4人份原價5,800元，即日起至1月15日預購的消費者，能以2,980元近5折的超值價格把日本A5和牛、神仙牛肉、台灣黑豚豬五花等豪華新鮮食材帶回家。針對早鳥再加碼贈送價值1,388元的日本黑樺和牛，以及總價值超過8,000元的加菜金券，2026年全年皆可使用。

點點心開賣「雙果迎春水果豬包禮盒」，將台灣傳統農會箱裝的水果禮盒概念，「神還原」成趣味十足的造型蒸包禮盒，箱內生鮮水果變成一顆顆討喜又應景的水果造型包子。

像是「蘋安包」造型酷似紅蘋果，內餡選用新鮮蘋果醬和奶黃餡；「橘利包」外觀為可愛的柑橘，內餡添加柳橙果汁、葡萄柚與金柚果肉；「豬仔流沙包」選用頂級紅土鹹鴨蛋製作，色澤金黃、口感鹹甜交織。每盒9入裝定價498元，即日起開放官網預購，1月16日起全台點點心門市現貨供應。

饗賓集團旗下川味品牌「開飯川食堂」再添新據點，1月3日插旗台中廣三SOGO百貨，新店面約95坪、設有116席座位。歡慶新店開幕，即日起至2月1日於店內用餐達指定消費門檻並完成社群分享，即可獲贈「熊貓哥愛呷仙草奶凍」；2月13日前加入iEAT饗愛吃會員，可於優惠票券區領取「鐵漢柔情」99元加購優惠券，內用滿1,500元再加碼回客券及「熊貓哥迴力車」各1份。

拿坡里披薩．炸雞即日起至2月4日力推雞省炸烤雙享，以炸烤一次滿足為策略核心，3烤雞+3炸雞，內用/外帶特價199元4折起；義式炸雞3塊和普羅旺斯烤雞3塊原價390元，內用/外帶優待價199元。新春烤雞盛宴含烤雞6塊加上新品山賊烤雞翅3塊，原價585元，內用/外帶只要269元，三商i美食會員專屬回饋同步上陣，領券再享259元特價。

