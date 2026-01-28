這1人有望披綠袍選台北！賈永婕「參選機率」曝光

政治中心／周孟漢報導



隨著2026年八合一選舉逐漸逼近，各政黨已開始積極布局，其中民進黨熱門人選，包含行政院副院長鄭麗君、民進黨立委王世堅、行政院長卓榮泰等人。而在近日，美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）成功徒手攀登101，不少網友也點名101董事長賈永婕，要她代表民進黨參選台北市長。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析了賈永婕「參選機率」，點名「這1人」是最有可能參戰的人選。

話題退燒就回歸平淡！鈕則勳指「無牌可打」才出的奇兵





另外，若民進黨硬推賈永婕參選台北市長，鈕則勳認為，與其說是派出「奇兵」，還不如說綠軍對年底台北市長一役已無牌可打，「畢竟只以話題聲量作為排兵佈陣的考量，絕對不是宏觀的戰略，而是即性的戰術操作而已」。

廣告 廣告

賈永婕被點名「選台北市長」他揭真實參選機率！「這1人」已被民進黨鍍金身

鈕則勳分析了賈永婕「參選機率」。（圖／翻攝自臉書粉專《賈永婕的跑跳人生》）





民進黨全力「鍍金身」！鄭麗君戰北市「起手式」曝光





而在鄭麗君的部分，鈕則勳則透露，民進黨已經在為行政院副院長鄭麗君做「鍍金身」及拉抬政治能量的系列鋪排，不論是閣揆卓榮泰到機場接機，或是賴清德與卓榮泰對其的吹捧肯定，並將她定位成「台美關稅談判的大功臣」來看，「這以政績為基礎的戰略佈局，才真可能是順勢參選台北市長的起手式」。

賈永婕被點名「選台北市長」他揭真實參選機率！「這1人」已被民進黨鍍金身

鈕則勳透露，民進黨已經在為行政院副院長鄭麗君做「鍍金身」。（資料照／行政院提供）





鈕則勳揭綠營佈局脈絡！台美談判戰功成基礎戰略佈局





最後，鈕則勳做出總結，強調「候選人的出檯絕對會有一定脈絡，不可能是即性之舉，一定得考量後續一系列的整體佈局與操作，絕對不是以一個單點就能突破，而是有整體戰略面的策略搭配，才能拉高勝率」。









原文出處：賈永婕被點名「選台北市長」他揭真實參選機率！「這1人」已被民進黨鍍金身

更多民視新聞報導

民眾黨2026選爛也沒差？他曝柯文哲1陰謀：穩賺不賠

民眾黨軍購只提不審！陳揮文開轟黃國昌：把人當笨蛋

中共「對台武統」是笑話一場？前美軍曝關鍵原因

