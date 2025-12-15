「這1個動作」阻止冬天變胖！ 醫師提醒：還降低26％中風風險

冬天帶來低溫，人體也會不自覺地儲存脂肪。資料照片。李政龍攝



天氣變冷了，你是不是想躲在被窩裡不想下床，然後又想吃些暖呼呼、重口味的食物？小心這些動作可能會讓冬季體重「直線上升」。就有減重醫師蕭捷健近日分享，要避免冬天體重暴衝，「只需1秒做一個動作」，那就是打開暖氣，讓室溫維持在20～25°C，除了可以減少身體自動儲存脂肪外，還可以降低天冷中風機率，高血壓發生機率更降低五成。

不少家庭中可能會遇到這樣的長輩，開啟暖氣總是「很抗拒」。家裡明明有暖氣，卻怎麼樣都不願打開，「那個按鈕對他們來說好像是核彈發射鈕一樣，按下去家裡電費會爆炸！」蕭捷健解釋，以為不開暖氣是省電，其實是在養肉！他引用慶應義塾大學伊香賀俊治教授發現，室溫每比18°C降低1°C，大腦的血管年齡就會老化2歲。

蕭捷健說明，根據WHO公告建議指出，室溫18°C不只是人類的保命線，也是「胖瘦分水嶺」，若房間低於18°C，身體就會進入餓死鬼投胎模式，「你的大腦裡住著一個原始人，當房間變冷，那個原始人會立刻醒過來，看著溫度計：『17度？冰河時期來了！緊急廣播：主人要凍死了！快點儲存脂肪！』」

蕭捷健示警，人體為了活下去，只要降到17度以下，會不自覺增加13％的熱量攝取，這不是因為個體意志力薄弱，而是大腦覺得你快不行了。

蕭捷健也提出研究證實，只要將室溫維持在20～25°C左右，就能降低26％的中風風險；若是長期將室溫保持在18°C以上，更能使高血壓的發生機率降低50％。蕭捷健進一步解釋，冷氣團報到時，人們滿足口腹之慾，容易攝取重口味食物，吃太鹹、鈉含量過高，導致水分排不掉；再加上天冷血管收縮、血管變窄，水又多，整個人就像是一顆灌水的氣球。這也是為什麼，冬天的緊急心血管疾病，如心肌梗塞、中風會大幅增加。

另外，冬天睡覺最怕起床上廁所，因為這是一場意志力的戰爭，當上完廁所後，睡眠被打斷自然就睡不好，壓力荷爾蒙皮質醇就會升高，它會把你的肌肉分解掉，然後把脂肪堆在肚皮上。

最後，蕭捷健總結「為了省500塊電費不開暖氣」的下場，首先是房間會太冷，接著大腦以為冰河時期來了，人類狂吃炸雞、麻辣鍋，變成水球，半夜會一直起來尿尿，緊接著壓力荷爾蒙爆表，最後肚子變大。但其實只要簡單1個動作，打開暖氣，把室溫調到23°C，不少問題都可以解決了。

