這1國年砸1.5億買芭樂！去年外銷1823公噸

[NOWnews今日新聞] 台灣被譽為水果之王，其中芭樂更是國人相當喜愛的水果品系，根據芭樂外銷數據顯示，台灣去（2024）年外銷芭樂總數為2547公噸，總出口額約681萬美元（約新台幣2.1億），其中銷往加拿大就佔1823公噸、比例達71.5％，出口額則是499.9萬美元（約新台幣1.5億），占比73%；最新統計也顯示，今年前10個月，銷往加拿大的芭樂也高達1154公噸、佔總量77％。

根據外銷數據顯示，加拿大長年穩居台灣芭樂最大買家，今年前10個月芭樂出口第2至第5名買家，依序為香港、新加坡、美國及馬來西亞。

此外，今年6月起，歐盟開放台灣芭樂、芒果進入歐洲市場，台南市長黃偉哲掌握商機，近日率市府團隊前往荷蘭舉辦「台灣芭樂首銷歐洲暨台南芭樂鳳梨展售會」，與自然屋集團合作輸入優質鮮果；黃偉哲感謝農業部及相關單位協助，促成台南芭樂首次成功叩關歐盟，這是台南也是台灣農業的重大成就。也感謝駐荷蘭台北代表處田中光大使及駐處同仁親臨現場，以水果為橋樑向大眾展現台灣的農業實力，讓世界進一步理解台灣、認識台南。

活動現場人潮踴躍，芭樂與鳳梨迅速秒殺銷售一空，許多旅歐台灣人更遠道而來支持家鄉的好滋味。台南的芭樂口感、甜度上乘，深受喜愛，鳳梨更延續去年銷售熱潮。黃偉哲指出，除了芭樂與鳳梨，明年台南也將積極把鳳梨、芒果、芭樂帶進歐洲，盼一年四季水果供貨不間斷，讓台灣的國民水果，成為歐洲餐桌上的精品水果，更重要的是為具備優良種植技術的果農拚外銷、找市場。

