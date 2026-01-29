「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。

民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦

本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。

跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事

依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。

經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。

問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收

針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。

違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸

本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依《食品安全衛生管理法》第28條及第45條規定，可處新臺幣4萬元以上、400萬元以下罰鍰。

此外，市售食品不得有任何攙偽或假冒行為，若經查證屬實，將依《食安法》第15條第1項第7款及第49條規定，從嚴處分並一律移送檢察機關偵辦，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣8,000萬元以下罰金，絕不寬貸。

檢討橄欖油標示制度 研議訂定更明確規範

為防杜類似情事再發生，食品藥物管理署已蒐集國際相關管理規範，刻正研議訂定食用橄欖油及橄欖粕油之品名標示規定。未來將規劃市售橄欖油品名，須依中華民國國家標準（CNS）之用語、定義及分級進行標示，並將邀集專家學者共同研商討論，後續亦將召開會議與相關利害關係者溝通，以完備制度，確實維護消費者權益與食品安全。

（記者吳珮均、圖片來源：motionelements）

